斗六雲中街日式宿舍修復 114年底完工風華再現

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（中央社記者姜宜菁雲林縣2日電）歷史建築雲林縣警察局舊宿舍群坐落於斗六市舊城區，緊鄰西市場，現以「雲中街文創聚落」為營運品牌，雲林縣府編列預算修復3號及5號日式宿舍，今天動工，預計114年底完工。

雲林縣文化觀光處今天舉辦動土儀式，雲林縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君和斗六市長林聖爵等人出席，眾人上香祈求工程如期如質如期完工。

張麗善表示，雲中街文創聚落總土地面積約2484坪，為雲林縣指標型文化觀光景點，位於斗六舊城核心，緊鄰火車站、市場，更是外地人認識斗六的第一個入口，為活化雲中街日式宿舍3號及5號，縣府編列工程新台幣2000萬元，期許114年底前能完工，後續藉由招租委外等方式，讓雲中街文創聚落更具文化觀光效益。

文觀處指出，雲中街日式宿舍3號及5號建於日治時期，建物面積32坪，空間規模、形式及機能皆與同時期的台灣日式建築，乃至日本國內建築類型相似，反映出當時日式木造住宅官舍特性，整體構造呈現台灣日式宿舍典型工法，在民國103年7月登錄為歷史建築。

雲林縣府為讓雲中街文創聚落更具公共使用性，預計114年啟動整體景觀規劃設計，期許該處透過逐步改善，成為斗六文化觀光亮點指標。

建築師吉申君解說雲中街日式宿舍3號及5號修復工法，以維持日式宿舍原貌為原則，包含玄關、座敷、居間等基本空間格局，床之間、床協等特色形式的復原，將讓參觀者實地體驗日式宿舍特色。（編輯：陳清芳）1131202