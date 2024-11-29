修正財劃法 侯友宜與張麗善主張恢復精省前比例

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市長侯友宜今天表示，修正財政收支劃分法後，其他稅捐問題就可迎刃而解。他也支持雲林縣長張麗善的立場，希望財劃法中央與地方的稅收分配比例，回到精省前的60%比40%。

雲林縣長張麗善下午率領縣府官員參訪新北中和區秀峰區青年社宅，會後兩人接受聯訪。

媒體詢問，主計長陳淑姿指出，國民黨財劃法版本若通過，為國爭光選手的國光獎金會減半，侯友宜對此看法。

侯友宜說，國光獎金的發放，每年由教育部依法編列預算，依相關規定發放，與財政收支劃分法不全然是一回事情。財劃法25年沒有修訂，不管藍綠與哪一黨派都盼獲合理公平分配。相信張麗善的立場一樣，早日通過才最重要。

張麗善接受聯訪表示，精省（台灣省政府功能業務與組織調整，台灣省虛級化）之前，中央與地方的財政收支劃分稅收分配比例為60%比40%，目前中央與地方的分配約75%比25%，地方政府普遍希望回到精省前的分配比例。

她說，若回到以往的分配比例，增加的稅收可以讓地方好好的建設與發展，並降低地方的負擔。

媒體提問，台北市長蔣萬安28日在北市議會接受質詢時說，將全面停徵娛樂稅；請問兩位首長的態度。

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侯友宜說，對娛樂稅議題，要等財劃法修正通過，地方政府獲得合理分配時，會思考中央是否有一致性作法，並考量除娛樂稅以外，其他各種面向的稅捐是否有必要增減與調整。「修正財劃法才是源頭，希望與中央一起面對」。他也支持回到精省前的分配60%比40%，其他問題都會迎刃而解。

張麗善說，修正財劃法後，其他議題才能多面向的配套與修正，很多的稅捐在中央與地方都是一致的作法，對娛樂稅的議題仍應從長計議。（編輯：張銘坤）1131129