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新北耶誕市集開幕 逾百攤位店家助花蓮振興經濟

2024/11/29 20:16
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（中央社記者黃旭昇新北29日電）2024新北耶誕市集今晚在市府市民廣場揭幕，除推廣新北百家優質店家，並協助花蓮振興經濟，6家花蓮在地業者參展，帶來獨特花蓮風味。活動期間除音樂表演，還有親子互動演出。

新北耶誕市集晚間由市長侯友宜主持開幕，經發局表示，每日上午11時至晚上9時，在板橋市民廣場舉辦，以「精靈故事屋」為主題裝扮會場，以特色伴手禮、生活文創DIY、新北美食3大主題，集結超過100間特色店家。

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侯友宜說，持續與花蓮縣府合作，協助彼此的觀光與經濟，邁向更美好的未來。開幕儀式後，侯友宜也在廣場逛攤商，並鼓勵花蓮的業者加油，希望協助花蓮振興經濟。

今晚廣場的氣溫低，但仍聚集不少市民、情侶一面逛市集，吃美食，一面欣賞主題秀。經發局說，市集的重頭戲，是在精靈故事屋與禮物耶誕樹的打卡景點與抽獎。舉辦時間為11月29日至12月1日，還有限量消費滿額贈，及拍照打卡抽好禮等活動。（編輯：張銘坤）1131129

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