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張麗善訪新北社宅 盼雲林促參興建吸引青年返鄉

2024/11/29 18:02
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（中央社記者黃旭昇新北29日電）雲林縣府計畫在雲林特定區虎尾鎮大學段，規劃興建社會住宅。縣長張麗善今天率隊參訪新北中和秀峰社宅，瞭解BOT興辦社宅模式。她說，唯有建立好安居環境，才能吸引青年返鄉。

雲林縣府正規劃預評估「雲林縣高鐵青年社會住宅興建營運移轉（BOT+有償BTO+有償PPP）案」，張麗善下午到新北參訪致詞時表示，希望結合高鐵周邊的產業專區，打造為科技城。

她說，規劃地點位於虎尾鎮大學段，由國有財產署土地有償撥用。雲林人口約60萬人，都還不足新北市的北漂雲林鄉親80萬人。要吸引青年返鄉，須先讓青年有安居處所。盼透過參訪，鼓勵民間企業參與公共投資。

侯友宜說，秀峰社宅是全國唯一以BOT（興建、營運、移轉）方式投資興建營運的社宅，能創造社區共榮、多元混區的生態。新北是雲林鄉親第二故鄉，理當合作提供更棒的社宅給鄉親使用。

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城鄉局說，以BOT模式導入民間力量開發營運青年社宅，秀峰社宅營運7年，出租率逾9成5，是成功的範例。盼縣市交流，運用促參機制投入興建社宅，以達公民雙贏。

日勝生集團董事長林榮顯、日翔租賃興業公司，也分享社宅營運成果，社區一樓規劃圖書室、健身房、廚藝室、兒童遊憩室、公園、里民活動中心、公托。近年與衛福部雙和醫院合作，設立醫事C據點，成為「青銀共居」的共好社區。（編輯：張銘坤）1131129

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