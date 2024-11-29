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雲林召開國土計畫審議會 5大原則重新調整

2024/11/29 15:00（11/29 15:36 更新）
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雲林縣政府29日舉行國土計畫審議會，進一步審查並確認草案內容，由縣長張麗善（右1）主持。 中央社記者姜宜菁攝 113年11月29日
雲林縣政府29日舉行國土計畫審議會，進一步審查並確認草案內容，由縣長張麗善（右1）主持。 中央社記者姜宜菁攝 113年11月29日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣29日電）雲林縣府今天召開國土計畫審議會，縣府依據5大原則重新調整農1、農2面積，委員們大致認同，但針對細部提出建議，雲林縣長張麗善表示，盡速完成修正擇期提送中央，同時建請農業權入法。

雲林縣府今天召開雲林縣國土計畫審議會，進一步審查並確認草案內容，由張麗善主持。

張麗善表示，國土計畫法上路後，歷經公開展覽、20場鄉鎮座談會、說明會及13次專案小組會，雲林縣為農業大縣，針對如何保護農地和農民權益，縣府有義務幫農民發聲也保護土地所有權人的權益，土地調配制度上，達到土地公平正義，也符合國家永續發展和糧食安全的立場。

雲林縣府依據5大原則重新調整農1、農2面積，此外還有農3和國土保育2，以及農4和城鄉發展2-1等區域也有調整。

5大原則分別是1、未經土地重劃或非灌區範圍土地；2、現區域計畫法屬一般農業區的土地；3、地下水一級管制區；4、國道、省道、鐵路、高速鐵路、快速道路縣道沿線50公尺；5、現有或已納入雲林縣國土計畫或已納入重大建設計畫的產業用地、工業區及產業園區等周邊一定範圍內的土地，或經中央或雲林縣府產業主管機關認定產業用地周邊一定範圍等，宜劃設為農業發展地區第2類。

張麗善強調，縣府將依此次審議會的結論，進一步完善國土計畫草案，並依程序送中央報核，縣府盡速修正擇期將草案提送中央。

內政部長劉世芳曾提及農地水泥化，張麗善對此相當不認同，直指是錯誤觀念，主張農業權、特別犧牲補償條款入法。（編輯：謝雅竹）1131129

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#國土計畫
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