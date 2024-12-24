雲林作家金句桌曆限量推出 文學之美融入日常

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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）雲林縣公共圖書館去年推出桌上型年曆廣受好評，今年以「文學X桌曆」為創意核心，匯聚365句雲林作家經典金句，搭配精緻設計，讓文學之美融入日常，推出2025「閱，曆」文學桌曆。

雲林縣長張麗善表示，雲林孕育無數文學巨匠，從宋澤萊、古蒙仁、季季、鍾文音、宋怡慧到阮光民等，這些作家為雲林文化增添無盡的光彩。

雲林縣文化觀光處長陳璧君說，為了將文學之美融入日常生活，去年推出「2024雲林縣公共圖書館閱曆」廣受好評，今年「閱，曆」的設計靈感延續主題書展「讓文學融入生活」的理念，除了精選歷屆雲林作家作品集與文學獎作品，以及雲林作家優美字句，並結合雲林各鄉鎮地名由來的故事簡介，將地方文化與文學之美完美融合。

文觀處指出， 「閱，曆」文學桌曆從100多本書籍中，精選50多名雲林作家的精選，以每日一句雲林文學金句，搭配插畫，帶讀者認識雲林的優秀作家，以其文學的溫暖陪伴，為日復一日的生活注入新期待。

即日起，凡於文化觀光處圖書館累積借書達50冊的讀者，即可獲得一份「閱，曆」文學桌曆，限量1000份，送完為止。2週已送出100多本。（編輯：謝雅竹）1131224