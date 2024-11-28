雲林媽祖文物展30日佛光山登場 開啟歷史旅程

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（中央社記者姜宜菁雲林縣28日電）高雄佛光山佛陀紀念館30日舉辦「海上來的光」雲林媽祖文物特展，匯聚來自雲林境內7處文化資產媽祖聖地的42件珍貴文物，盼與觀眾共享一段跨越宗教與文化的歷史旅程。

雲林縣土庫順天宮和元長鰲峰宮各自珍藏的「日本觀音」今天啟程到高雄佛光山佛陀紀念館，參加30日「海上來的光－雲林媽祖文化主題古物展」。雲林縣文化觀光處長陳璧君、土庫鎮長陳特凱、土庫順天宮主委吳明貴、元長鰲峰宮副主委李宗懋出席。

陳璧君表示，順天宮的日本觀音見證了宗教政策與歷史變遷中的重要時刻，此次擔任宗教親善大使赴佛陀紀念館參展，象徵著雲林縣對文化資產保存的努力與成就。她強調，縣府將持續與學界及廟方合作，進一步推動文物修復及保存計畫，確保文化瑰寶能世代相傳。

吳明貴說，廟內保存的日本觀音2017年指定為雲林縣古物，見證了日治時期的宗教政策發展，並牽起了土庫媽與六房媽的深厚情誼。當時「六房天上聖母」避難至順天宮，使兩地信仰緊密連結，也為這段歷史增添了豐富的文化層次。

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文觀處指出，30日佛陀紀念館「海上來的光」雲林媽祖文物特展，匯聚雲林境內7處文化資產媽祖聖地的42件珍貴文物，包括北港朝天宮光緒16年款進香旗及海天靈貺匾等21件、守護土庫順天宮媽祖與六房媽的日本真言宗觀音像等4件、斗六長和宮入神命書及石雕獅座燭台等2件、西螺福興宮風調雨順國泰民安執事牌等5件、西螺廣福宮蔚藍天匾等2件、麥寮拱範宮楹聯等4件、六房媽過爐專屬銀製跋杯與金屬製關防等4件。

「海上來的光」特展從11月30日至114年2月23日，邀請民眾到佛光山佛陀紀念館，感受歷史文物背後的動人故事。（編輯：謝雅竹）1131128