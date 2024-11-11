雲林建國二村告示牌變迷因「瑞克搖」 網路熱議

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（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）雲林建國二村尚待驗收，但有民眾發現園區注意事項中英對照文不對題，經查是國外著名迷因「瑞克搖」；雲林文觀處長陳璧君今天說，此為一種幽默，是年底開園前的暖身宣傳。

雲林縣政府爭取中央新台幣5200萬元經費，去年底啟動建國二村計畫「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫（二期）」，活化二村空間，近日將驗收；有民眾無意間進入園區逛逛，發現園區的「注意事項」告示牌中英對照有誤，將其拍下放到網路引起熱議。

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告示牌上中文寫著「本園區為文資法保護之聚落建築群。凡在本園內進行休憩活動時，應共同維護設施及地整潔與秩序。如有損壞，應負修復或賠償之責任。」，但網友發現英文翻譯卻是歌手艾思特禮（Rick Astley）的歌曲「永不放棄你（Never Gonna Give You Up）」歌詞，這首歌曲後來也被惡搞為網路迷因（哏）「瑞克搖」。

陳璧君今天說，目前告示牌的英文翻譯暫時以網路知名的「瑞克搖」替代，讓大家能夠以較輕鬆、有趣的心情來看待文資場域，而非嚴肅的態度看待文化資產的保留，也為開園暖身宣傳。園區將於年底開放，目前尚在施工，施工單位承諾最後會確認並請專業的翻譯讓大家認識眷村文化。（編輯：郭諭儒）1131111