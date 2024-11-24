桃園市國土計畫專案通盤檢討完成 12月下鄉說明

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（中央社記者吳睿騏桃園24日電）桃園市都市發展局年中啟動桃園市國土計畫專案通盤檢討，針對桃竹苗大矽谷等中央旗艦計畫系統性檢討全市產業儲備用地區位，專案通檢已初步完成，12月將至桃園各區辦理說明會。

桃園市政府都市發展局今天發布新聞稿表示，通盤檢討分別對交通運輸系統與產業發展關係，以及就業人口移入後衍生性土地空間需求，如公共設施、住商、社福和休閒運動等，一併納入未來發展地區開發種類，同時讓原來零散的未來發展地區集中，形成發展廊帶，提出全桃園有序土地利用藍圖。

都發局指出，各縣市國土計畫已於民國110年公告實施，所載的未來發展地區區位、總量、類型已實際生效，待國土計畫制度施行，將同時與國土功能分區圖實質發揮以計畫引導開發功能，代表未來開發建設，倘若不屬於各縣市國土計畫未來發展地區範圍將不得開發，只能等5年後縣市國土計畫通盤檢討重新調整。

都發局表示，為補足110年桃園市國土計畫版本不足及未竟合理處，同時因應中央112年提出的桃竹苗大矽谷、龍科擴等旗艦產業發展政策，辦理國土專案通檢，重新檢視原本劃設的範圍和當前整體城市發展競合處。

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都發局說，市府檢討各級產業有序發展用地需求，納入桃園市近5年城市重大建設區位，以地區計畫方式呈現，像是配合五橫五縱交通計畫規劃的土地轉型與利用，舊工業區轉型，降低114年國土計畫法上路後，面對須待5年後的縣市通檢才能開發的窘境。

都發局指出，目前已初步完成通檢報告，將於12月陸續到13行政區辦理說明會廣納民意。預計114年1月將全案成果及公聽會意見彙整後，提付桃園市國土計畫審議會進行審議，並將最新成果連同國土功能分區圖報送內政部審議，以求明年國土制度上路時，落實計畫空間有序利用，兼顧桃園在地發展、並達到國土計畫指導與功能分區圖一致。（編輯：方沛清）1131124