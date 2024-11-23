本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄國採極音速飛彈攻擊烏克蘭 戰事將如何發展？一週大事看這裡
首頁 / 地方

桃園國土功能分區圖未交 市府：通盤檢討後提報

2024/11/23 15:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園23日電）國土計畫法預計明年4月實施，但桃園等8縣市未繳國土功能分區圖。桃園市府今天說，正在依中央重大建設辦理桃園市國土計畫專案通盤檢討，將與功能分區圖一併報請內政部審議。

國土計畫法擬明年4月30日上路，但截至21日止，仍有新北市、桃園市、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣等8縣市未提送國土功能分區圖草案到內政部，朝野立委皆呼籲延後上路。

桃園市政府都市發展局今天向媒體表示，桃園市國土專案通檢已接近完成，預定12月起辦理公開展覽及各行政區說明會，經桃園市國土審議會通過後，將併同國土功能分區圖報請內政部審議，配合中央及法令實施國土計畫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

都發局指出，國土計畫制度施行，各縣市國土計畫與國土功能分區圖將同時發生效力，代表未來開發建設，須符合各縣市國土計畫指導類型、區位與總量。

都發局表示，為補足民國110年桃園市國土計畫的不足，市府已完成「國土計畫專案通盤檢討」草案，配合桃竹苗大矽谷及龍科三期計畫重新指認產業廊帶、指引鐵路地下化都會結構轉型發展，以及預留社福、長照、觀光等部門空間發展區位，以符合桃園市土地利用與發展。（編輯：戴光育）1131123

#內政部
#桃園市
#都發局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：