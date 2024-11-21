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立院初審國土計畫法 展延上路期限無共識送協商

2024/11/21 17:42（11/21 18:01 更新）
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圖為從高處遠眺台北市中山區民宅一景。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北21日電）立法院內政委員會今天初審通過國土計畫法部分條文修正草案，有關國土計畫法展延的期限，部分立委認為應如期實施，但有立委認為應先完備配套、補償措施再上路，朝野立委無法達成共識，最後保留送黨團協商。

國土計畫法擬明年4月30日上路，目前已有14個地方政府，提送國土功能分區圖草案到內政部，但仍有新北市、桃園市、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣等8縣市未提送。朝野立委共提出27個修法版本，將原訂明年4月30日上路的國土計畫法，再延長2到4年不等。

立法院內政委員會今天初審通過國土計畫法部分條文修正草案，針對實施日期展延的條文，朝野立委無法達成共識，列席的內政部國土管理署署長吳欣修也表示，由於立委提案的版本眾多，且出發點也不太一致，建議保留送黨團協商。

無黨籍立委高金素梅表示，現在對於國土計畫法公告實施日期展延的期限，朝野立委有提不同的版本，她認為現在已經有提出國土功能分區圖草案的縣市，就先公告實施。原鄉地區長期以來有非常多是屬於違建，好不容易等到國土計畫法，希望已經準備好的縣市，就先通過實施。

民進黨立委林淑芬指出，國土計畫法當初立法時，的確思考到合理使用但無法申請合法的情況，特別在很多原住民地區的確需要彈性，當初立法就思考過需要給地方政府空間，她個人認為不要再延，如果一直永無止境的展延，乾脆廢止國土計畫法。目前全國22縣市，已有14縣市劃設好並報到中央審議，沒必要被其他不願意做功課的縣市拖住。

民進黨立委黃捷表示，全國22縣市，現在只有8縣市還未繳交國土功能分區圖草案，其中有5縣市表達年底會繳交，如果最後因為有3縣市無法繳交國土功能分區圖草案，國土計畫法就不能如期實施，實在是因小失大，既然國土計畫法有其重要性，多數縣市既然都已繳交，就讓他們先如期上路，分批實施，無限期的展延也不是辦法。

國民黨立委許宇甄指出，很多立委提出展延的版本，顯示大家一致的目標就是展延，目的都是希望把國土計畫法相關的配套措施、補償措施都完成後，再來上路。農業縣市有這麼多立委提出展延的版本，顯示國土計畫法對農民、農地有影響。

許宇甄說，每個地方對於農地、國土計畫分區的狀況不同，不能一概而論，希望還是能夠展延，但如果今天大家沒有共識，就保留送黨團協商。

國民黨立委牛煦庭表示，在現在的狀況下，保留送協商也不失為一個辦法，今天大部分討論還是配套及地方民意的壓力，要解決這些問題，就是要不厭其煩的說明，並把相關的政策、補償、子法拿出來，如果今天交付黨團協商，就進入一個月的協商冷凍期，請內政部再次蒐 集各方意見。

牛煦庭指出，這已經不是哪個政黨交不交作業的問題，而是朝野立委似乎難得在展延上有高度的共識。如果內政部希望國土計畫法能夠如期上路，就在冷凍期內把相關說明說清楚，讓大家在黨團協商時能有判斷的基礎。

由於朝野立委無法針對展延期限達成共識，會議主席、國民黨籍召委徐欣瑩宣布，有關展延期限的條文保留送黨團協商。（編輯：林興盟）1131121

（中央社製圖）
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