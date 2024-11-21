立院21日審國土計畫法展延上路 民團籲應如期實施

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（中央社記者王承中台北21日電）立法院內政委員會今天審查國土計畫法修正草案，民進黨立委林淑芬、伍麗華等人，今天與地球公民基金會等民團召開記者會，呼籲國土計畫法應如期實施，國土永續發展秩序的逐步落實，不應被少數縣市延宕。

立法院內政委員會今天排審國土計畫法修正草案，朝野立委共提出27個修法版本，將原訂明年4月30日上路的國土計畫法，再延長2到4年不等，並要求中央應透過多元管道，持續與民眾溝通。

民進黨立委林淑芬、伍麗華今天與地球公民基金會、環境法律人協會等民團，在立法院召開「部分立委停止帶頭踐踏國土秩序，國土計畫不該因少數縣市延宕上路」記者會，呼籲國土永續發展秩序的逐步落實，不應被少數縣市延宕，更不應成為部分立委帶頭踐踏立法的理由。

林淑芬表示，國土計畫法功能分區圖的上路，其實是賦予地方政府更大的責任與權限，做為地方首長，需要對轄內土地空間規劃有更完整的願景規劃權，以提升行政效率，建立合理的空間秩序。在國土功能分區實施，區域計畫退場後，除不影響現有合法權利和土地外，更將引導台灣建立更完整且合理的國體規劃及利用制度。

林淑芬指出，現在全台只有8縣市尚未將功能分區圖送到中央，根本不應該為了這8個還沒交功課的縣市，全面延後交作業的時間，拖累其他人的進度。

伍麗華提到，國土計畫所設計的鄉村地區整體規劃，才能夠依照原住民族的需求規劃土地分類，並採取因地制宜的土地使用管制方式，讓原鄉部落的生活方式、傳統文化真正被落實。原住民族迫切地希望國土計畫如期上路，讓原鄉的土地治理更貼近部落自治的目標。

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環境法律人協會秘書長、律師郭鴻儀指出，2020年公告施行的國土地畫法，明確揭示由區域計劃過渡到國土計畫、國土功能分區劃設的期程，如今部分立委卻要以特定縣市不配合，而要修法改期，彰顯這些立委沒有真正要捍衛國土，以及掌握國土計畫法的根本核心問題。內政部及大多數地方政府已刻正依法行政，反而是部分立委意圖自行帶頭踐踏立法，是立法者把立法當兒戲的表現。

地球公民基金會副執行長黃靖庭表示，唯有國土計畫如期上路，區域計畫法及非都市土地管理下的諸多亂象，特別是失序、蛙躍式開發，導致農地破碎與流失，才會逐步有解方，因此區域計畫應準時落日，遏止農地破碎，捍衛國土永續。（編輯：張若瑤）1131121