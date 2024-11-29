立法院審原民會組織法 藍綠吵成一團爆推擠

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（中央社記者王揚宇台北29日電）立法院會今天處理原住民族委員會組織法部分條文修正草案，逐條討論階段，民進黨立委不滿國民黨團提案停止討論，雙方爆發推擠，待表決通過後，因現場吵成一團，會議主席、立法院副院長江啟臣在下午1時23分宣布休息。

立法院司法及法制、內政委員會聯席會議10月9日審查國民黨立委鄭天財、無黨籍立委高金素梅擬具原住民族委員會組織法第3條及第4條條文修正草案，修法重點包括原民會主委由山地原住民與平地原住民輪流擔任、原民會委員改為無給職，與會民進黨立委提出反對意見，希望維持現行條文。

聯席會議審查時，由於朝野無共識，動用舉手表決，藍白挾人數優勢，將原民會的委員改為無給職，但全案須交由黨團協商。後經委員會協商以及立法院長韓國瑜於11月28日主持的黨團協商，朝野仍無法達成共識，因此送院會處理。

立法院會今天處理時，廣泛討論階段，民進黨立委表達反對之意，也質疑這是退步修法，包括民進黨立委蘇巧慧等人認為，朝野應修憲打破區分，而不是修組織法強化山地原住民與平地原住民的劃分，民進黨立委伍麗華則說這次是自我閹割、矮化的修法。

高金素梅說，現行族群委員制度施行多年卻有許多問題，包括推薦與審查程序沒有法制化，沒有辦法反映各族群的心聲等，因此族群委員改為無給職，部落族人都同意。

台灣民眾黨立委麥玉珍表示，請支持修正為無給職，杜絕政府人事酬庸、完善文官體制，真正保障原住民族群的權利。

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逐條處理階段，待伍麗華、民進黨立委吳思瑤發言後，國民黨團提案停止討論，現場藍綠立委吵成一團，綠營質疑為何沒收討論，民進黨立委陳瑩更走上主席台，詢問為何要停止討論，藍綠立委見狀也衝上主席台爆發推擠。

歷經2度表決，民進黨在人數劣勢下敗陣，因此停止討論，江啟臣見現場狀況混亂，宣布休息，民進黨立委在現場高喊國民黨沒收討論，國民黨立委則手反霸凌、要調查等手舉牌，截至下午1時40分，會議狀態仍在休息中，民進黨立委則在主席台上。（編輯：蘇龍麒）1131129