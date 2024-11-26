蔡其昌盼朝野支持體育預算 想想台灣隊奪冠時刻

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（中央社記者王揚宇台北26日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠，舉國歡騰，不過外界擔心明年度中央政府總預算案仍未通過，是否影響台灣隊備戰世界棒球經典賽資格賽。中華職棒會長、民進黨立委蔡其昌今天受訪說，希望朝野支持體育預算，也想想奪冠的感動時刻。

世界棒球經典賽資格賽將於明年2月21日至25日登場，賽程今天出爐，台灣確定主辦其中一組賽事，分別對上西班牙、南非與尼加拉瓜，4支隊伍要力拚2張會內賽門票。

蔡其昌今天在立法院接受媒體聯訪，對於有網友質疑，藍白卡總預算案，是否會影響國家隊明年出戰經典賽資格賽的經費等問題，作相關回應。

蔡其昌說，作為國家隊領隊、也是中華職棒會長，他希望在政治上無論大家的意見理念有多大的不同，但國家的預算，特別是體育預算，期盼朝野立委多多支持。

蔡其昌也表示，拿到冠軍的那個感動時刻，是累積立法院預算的支持、選手不服輸的拚勁及社會多少球迷的共同支持，台灣隊才可以拿下世界第一的頭銜，缺一不可。

蔡其昌指出，他真的要呼籲也拜託在體育預算上，請朝野立委想想那個感動時刻，如果沒有朝野立委的共同支持，台灣成就不了那個感動時刻。

媒體追問，如果明年度總預算案沒有通過，會影響經典賽資格賽的哪些部分。蔡其昌指出，去年經典賽結束後，他向教育部體育署提出國家一級賽事精進計畫，不知道在預算編列上，是每一年編列，還是一次就編4年的經費。

蔡其昌說，接下來還要備戰經典賽，國家隊常態化也要持續推進，現在只踏出第一步，即情蒐小組常態化，第二步就是「國家隊常態化」，明年會提出，需要更多預算支持。

蔡其昌指出，如果預算遲遲不通過，不只棒球受影響，其他體育項目、很多新興計畫也會被影響，棒球把台灣團結起來，那個感動的時刻，立法院應該也能共同感受到。（編輯：蘇龍麒）1131126