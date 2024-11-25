藍委喊蓋台灣運動博物館 彰顯選手頂尖成就

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（中央社記者范正祥台北25日電）台灣勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，寫下歷史。國民黨立委洪孟楷、羅廷瑋今天共同召開記者會，呼籲建立一座「台灣運動博物館」，把歷史上國際性的重要賽事紀念相關物品都能夠做完整，且有紀念意義的保存。

洪孟楷、羅廷瑋下午於國民黨團記者室，共同召開「延續12強的感動，如何照顧運動選手提升運動風氣」記者會，呼籲建立「台灣運動博物館」，彰顯選手頂尖成就。

記者會上，談及台灣在2024世界12強棒球賽奪首冠，明天下午3時20分舉行「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行將於凱道登場，台灣棒球隊成員將接受群眾歡迎，洪孟楷呼籲，大家把國旗拿出來，在街道上用掌聲和歡呼，再一次為棒球英雄喝采。

洪孟楷也建議，明年的世界棒球經典賽資格賽，請以此冠軍陣容為班底，尤其是這次的教練團功不可沒，這是驕傲跟默契的延伸，繼續拚下去。

羅廷瑋說，希望政府更加照顧運動選手，只要政府給予更多資源、投資運動，選手不會讓民眾失望，一定能夠讓世界看到台灣。（編輯：蘇志宗）1131125