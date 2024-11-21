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勞動部公務員輕生案 藍：若行政部門不查立委來查

2024/11/21 12:10
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（中央社記者范正祥台北21日電）勞動部公務員輕生案引發社會關注，國民黨立法院黨團今天召開記者會，要求查明真相，呼籲政府儘速完成調查報告向社會大眾說明。與會國民黨立委洪孟楷說，如果行政部門不查，「我們立委來查」，立委也有聽證的權力，讓事實真相明確，避免下次再有不幸事件發生。

勞動部日前公布勞發署員工輕生案行政調查報告，遭質疑懲處過輕。行政院長卓榮泰昨天傍晚在行政院中央大樓發表談話，全程表情嚴肅並鞠躬致歉，為未能即時接住輕生人員，表達最高歉意，除要求勞動部嚴加調查，也會將此案送檢調，還家屬一個公道。

國民黨團今天召開記者會，黨團書記長林思銘，以及立委洪孟楷、張嘉郡、牛煦庭、陳菁徽出席。林思銘回應媒體提問時說，未來調查報告是否能夠回應民眾的疑慮，何佩珊身為勞動部長責無旁貸，不要草率做出大家無法信服的報告，「總是要有人負責，何佩珊如果現在走人，我認為也不適宜」。

林思銘說，這件事情不是「謝宜容記2大過免職」就算了，公部門的職場環境應該是更友善，卻發生掌管勞動大小事務的主管機關，自身都沒有辦法以身作則，顯示勞動部的機制失靈且失能，令人對勞動部失去信心，國民黨團要求查明真相，政府應儘速完成調查報告。

張嘉郡表示，這件事情需要的是真相，改革制度，避免下次再有不幸事件發生，而不是讓問題還在。

洪孟楷說，錯誤的調查報告，民眾無法接受，立法院無法接受，社會大眾要了解事實真相；這件事情，如果行政部門不查，「我們立委來查」，立委也有聽證的權力，讓事實真相明確，避免下次再有不幸事件發生。

牛煦庭表示，「要求聽證調查」。他指出，在國會上把話講清楚，這不是要私設刑堂，也不是要公審任何人，而是要透過聽證調查徹底還原真相。

陳菁徽指出，在發生勞動部公務員輕生案之後，近來也傳出許多單位有職場霸凌陳情，政府必須重視，立委也會進一步查證。（編輯：蘇志宗）1131121

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