勞動部公務員輕生案 民進黨團：嚴查徹辦絕不護短

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（中央社記者王揚宇台北21日電）針對勞動部公務員輕生案，行政院長卓榮泰鞠躬致歉，也說全案移送檢調追究責任。民進黨立法院黨團今天表示，支持卓榮泰的做法，針對此個案，一定要嚴查徹辦，也絕對不會護短，不容一粒老鼠屎壞了一鍋粥。

勞動部20日為勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署公務人員輕生案開考績會，北分署長謝宜容記2大過免職。

另外，勞動部19日公布勞發署員工輕生案行政調查報告，遭質疑懲處過輕。卓榮泰20日鞠躬致歉，表示事件引起社會極大關注，除要求勞動部嚴加調查，也會將此案送檢調，還家屬一個公道。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘、立委沈伯洋今天召開記者會，輿情回應階段，針對勞動部公務員輕生案，表達黨團立場。

吳思瑤說明，針對此個案就是要嚴查徹辦，也絕對不會護短，並要求快速調查、支持卓榮泰昨天宣布的做法，全案一定要水落石出，「不護短、要調查、要徹辦、送法辦」。

吳思瑤指出，民進黨團更重視從個案來檢視通案，不容任何公務人員在職場、勞動條件上，有權益受到戕害的情事，也要從制度上杜絕過去可能存在的弊病，因此會啟動對於法規的檢視，包括公務人員保障法、公務人員安全及衛生防護辦法，針對公務人員的健康、過勞乃至於心理是否承受著霸凌等，希望在法制面上做檢視。

吳思瑤表示，民進黨團支持要全面精進、改善，對於本案也表達深切遺憾，但從不幸的個案來檢視通案制度，是黨團眼前的要務。

媒體追問，外傳謝宜容背後的靠山是「菊系」。吳思瑤回應，個案要好好徹辦，所有不當的行為都要被糾正、導正，不當霸凌者也絕對要受到最嚴格的法律制裁，但從個案上衍伸的很多政治攻擊、口水，真的大可不必，應該把心力放在個案的調查上、通案制度的檢討，民進黨團也絕不容許一粒老鼠屎壞了一鍋粥。

吳思瑤強調，知道老鼠屎的存在，就要把它掏出來，也要防堵這鍋粥有無更多老鼠屎，重點是把老鼠屎撈出來，這是現在的工作，要去扯民進黨派系問題，這是過當政治操作。（編輯：張若瑤）1131121