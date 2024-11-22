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勞動部長何佩珊准辭 民進黨團表達尊重

2024/11/22 15:50
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（中央社記者林敬殷台北22日電）勞動部勞發署公務員疑遭霸凌輕生，行政院長卓榮泰今天批准勞動部長何佩珊辭呈。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，政治責任就是有人該負、有人該扛，何佩珊勇於任事，一肩扛起，民進黨團表達尊重。

何佩珊因勞動部公務員疑遭霸凌案請辭獲准，吳思瑤下午於立法院會結束後受訪做上述表示。

吳思瑤表示，勞動部職員輕生案涉及可能的霸凌事件，非常遺憾也感到痛心，政治責任就是有人該負、有人要扛，何佩珊勇於任事，一肩扛起，行政院也同意何佩珊的辭呈，民進黨團表達尊重。

吳思瑤說，這件事回到根本，過程當中有很多失序之處，公務部門有很多值得檢視之處。

吳思瑤指出，事件發生後，立委的工作就是進行修法，完備現在公務體系對於支持公務人員，不管是在健康、過勞、遭受霸凌等，讓法律更為強大，保護每一位公務員，同樣的，已有法律但執行未足之處，也是需要持續監督的地方。

吳思瑤說，雖然整起事件是長時間的累積，不完全在何佩珊的任內，但是，政治責任還是要有人一肩扛起，何佩珊扛起這個責任，請辭獲准，民進黨團表達尊重，希望這個個案不要再發生。（編輯：蘇志宗）1131122

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