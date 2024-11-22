勞動部公務員輕生案 藍籲立院成立調查委員會

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北22日電）勞動部公務員輕生案引發社會關注，國民黨立法院黨團今天呼籲，立法院應立即成立「勞動部勞動力發展署北分署公務員被霸凌於辦公室輕生案調查委員會」，為霸凌受害者討公道，黨團將在26日立法院程序委員會正式提案。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，關於勞動部勞發署公務員輕生案，民進黨團表達遺憾與譴責，黨團的立場就是不護短、要嚴查、送法辦，而立委本於監督職責，可以用的政策工具包括，利用各委員會排專案報告、質詢或是在預算審議期間發揮監督力量。

吳思瑤認為，司法權與監察權已在調查本案，因此調查委員會沒有辦法成立，但如果朝野有共識，立法院職權行使法關於聽證權行使部分，能就合憲性程序議定清楚，採公聽會、聽證會或是委員會層級、院會層級的專案報告，民進黨團都會支持，在合憲、合法監督下檢視。

國民黨團發布新聞稿指出，勞動部公務員輕生案疑點重重，為查明釐清真相，還霸凌受難往生者公道，給全民一個交代，立法院應立即成立「勞動部勞動力發展署北分署公務員被霸凌於辦公室輕生案調查委員會」。

新聞稿中提及，國民黨團將在11月26日立法院程序委員會正式提案。

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國民黨團表示，除了勞動部公務員輕生案必須找出真相，海科館、疾管署、保險事業發展中心也被爆料霸凌事件，更待外界公正調查，還霸凌受害者公道，也要讓現行職場霸凌申訴管道及程序有檢討改進的機會與空間，立法院成立「勞動部勞動力發展署北分署公務員被霸凌於辦公室輕生案調查委員會」刻不容緩。（編輯：蘇志宗）1131122

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