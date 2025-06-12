勞動部職場霸凌案 監院通過彈劾蔡孟良、謝宜容

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（中央社記者賴于榛台北12日電）監察院調查勞動部涉職場霸凌案，發現勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容涉有職場霸凌情事，而時任勞動力發展署長蔡孟良也涉有指揮監督不周之責，日前通過監委提案彈劾，將全案移送懲戒法院審理。

謝宜容去年因涉職場霸凌，遭告發涉犯過失致死罪，經檢方調查後，認定公務員輕生與謝宜容領導管理方式沒有法律上因果關係，因此予以不起訴處分；不過，謝宜容在民國112、113年擔任勞發署北分署長期間，被發現涉嫌於2件採購案中洩密、圖利廠商，另侵占價值新台幣2萬餘元禮盒，另遭依洩密、貪污治罪條例侵占公用暨公有財物、圖利等罪嫌起訴。

監察委員王麗珍、葉大華、王美玉也介入調查謝宜容涉職場霸凌等情事，監察院今天透過新聞稿指出，謝宜容涉有職場霸凌情事，蔡孟良則涉有指揮監督不周之責，且謝宜容尚涉及濫行支用就業安定基金預算、侵占公有財物及未依法令規定辦理採購案等違失行為，已於5日彈劾審查會全數通過監委所提彈劾案，將全案移送懲戒法院審理。

根據彈劾案文，謝宜容擔任北分署分署長期間，以嚴厲的管理模式遂行領導統御，且因情緒控管能力不佳，經常性斥責、辱罵或以貶抑性口吻對待該分署所屬職員，致其任內機關人員調動頻繁，多人長期在高壓職場環境陸續出現身心狀況，且其強勢高壓領導作風已於機關內形成寒蟬效應，使下情無法上達，終至發生勞發署派駐於該分署的吳姓設計師，因無法承受不合理工作指派的巨大壓力，而於辦公室輕生亡故的憾事。

彈劾案文還指，謝宜容未恪遵預算支用規範，以就業安定基金預算購買超逾公務需求數量的年節禮盒，致生浮濫贈禮及部分禮盒流向不明疑遭侵占情事，相關行為顯已違反公務員服務法相關規定，也與公務員廉政倫理規範第3點規定有悖。

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彈劾案文也提到，蔡孟良未確認謝宜容是否具備機關首長所需領導管理能力，即大力提拔舉薦謝宜容陞任北分署分署長，且作為直接上級督導長官，對於謝宜容長期情緒控管不佳及領導統御偏失行為失察，非但未能及時予以導正，甚至怠未就謝宜容實際領導管理模式進行詳實管考，數度調高其考績評比，長期容任的不作為態度予謝宜容有恃無恐高漲氣焰，核有監督不周之咎。

此外，彈劾案文也提到，在吳姓人員輕生事件發生後，蔡孟良一意孤行，未詳查即率予定調輕生屬個人因素，甚至說服長官免以書面報告敘明事件始末，未審度事態嚴重性，消極未展開調查作為，也肇致機關形象與聲譽嚴重受損，並違反公務員服務法第1條及第6條的規定。（編輯：蘇志宗）1140612

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