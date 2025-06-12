監察院通過彈劾謝宜容蔡孟良 勞動部：配合調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北12日電）監察院調查勞動部涉職場霸凌案，通過彈劾勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容及前勞動部勞動力發展署署長蔡孟良。勞動部今天表示，未來需要釐清將配合調查。

謝宜容去年因涉職場霸凌，遭告發涉犯過失致死罪，經檢方調查後，認定公務員輕生與謝宜容領導管理方式沒有法律上因果關係，因此予以不起訴處分。

不過，謝宜容在民國112、113年擔任勞發署北分署長期間，被發現涉嫌於2件採購案中洩密、圖利廠商，另侵占價值新台幣2萬餘元禮盒，另遭依洩密、貪污治罪條例侵占公用暨公有財物、圖利等罪嫌起訴。

透過 Google News 追蹤中央社

監察委員王麗珍、葉大華、王美玉介入調查謝宜容涉職場霸凌等情事，監察院今天透過新聞稿指出，謝宜容涉有職場霸凌情事，蔡孟良則涉有指揮監督不周之責，且謝宜容尚涉及濫行支用就業安定基金預算、侵占公有財物及未依法令規定辦理採購案等違失行為，已於5日彈劾審查會全數通過監委所提彈劾案，將全案移送懲戒法院審理。

勞動部今天表示，對於監察院通過的彈劾案表達尊重，未來懲戒法院如有需要勞動部配合釐清部分，勞動部也會配合調查。（編輯：張雅淨）1140612