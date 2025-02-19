勞動部北分署輕生公務員獲追頒獎章 爆料議員籲勿讓憾事再發生

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（中央社記者王鴻國新北19日電）揭露勞動部公務員遭霸凌輕生案的民進黨新北市議員李宇翔今天表示，勞動部追頒死者獎章，但任何獎章都無法換回性命，呼籲勿再犯「今日公祭明日忘記」錯誤，以防憾事再發生。

勞動部勞動力發展署北分署去年發生公務員遭霸凌輕生案，勞動部已核定追頒這名公務員三等勞動部專業獎章，以肯定其任公職期間專業與功績。

李宇翔今天對此表示，這肯定吳姓公務員生前努力工作，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間維持相關運作的付出。

他指出，任何的獎章都無法換回吳姓公務員的性命，吳員的犧牲更是其家屬心中永遠的痛。

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李宇翔表示，保障勞動權利還是要透過勞動部不斷檢視自我缺失，例如職安法即將納入「職場霸凌防治專章」，期盼相關法令在立法院內盡快三讀通過，以保障在社會上努力工作的人們。

他呼籲，透過這起案例，應徹底解決職場霸凌的問題，不要再犯「今日公祭明日忘記」的錯誤，以防未來再發生同樣的憾事。（編輯：戴光育）1140219

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