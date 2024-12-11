本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽資格賽台灣隊35人名單與12強不同 僅陳傑憲繼續打
首頁 / 生活
勞動部公務員輕生案
新聞專題
勞動部公務員輕生案1/88
首頁 / 生活

勞動部霸凌案 智能就服系統案致公務員身心俱疲

2024/12/11 12:45（12/11 13:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北11日電）勞動部勞發署北分署吳姓公務員輕生案重啟調查，報告顯示，前分署長謝宜容將「智能就業服務系統專案」交付吳員，但卻講不出明確需求，更壓低預算，致吳員身心壓迫，屬職場霸凌。

勞動部勞發署北分署上月4日發生公務員輕生案，後續衍生霸凌疑雲，勞動部今天公布重啟調查報告，認定吳員被交辦不可能達成任務，加上謝宜容管理模式不當，吳員確實遭霸凌且輕生與工作有關。

調查報告顯示，依據訪談相關關係人陳述及錄音、書面資料等，謝宜容長期且持續對北分署人員以貶低、咆哮、羞辱、冒犯、威脅等行為，導致人員身心受到壓力與痛苦，並藉權勢地位要求北分署人員辦理明顯不合理工作，導致工作環境惡化。

而吳姓公務員確實遭受霸凌，因謝宜容以其職場上優越地位要求吳員執行業務上明顯難以進行的「智能就服專案」，逾越業務上必要且相當範圍，使得吳員承受精神上痛苦，亦使工作環境惡化，構成職場霸凌。

勞動部長洪申翰今天表示，這次調查受訪者都肯定吳姓公務員的工作能力，也很心疼吳姓公務員，報告裡顯示，謝宜容想將「智能就服專案」當成羅東就服站成立的亮點，「她一直很在意這個亮點」，但這個亮點實質內容是什麼、需求要什麼，都說不出來，就交由不具就業服務業務經驗資訊小組，也就是吳姓公務員主責，其實已超出其能力之外 。

洪申翰也說，真的要做這個東西也應該交辦給業務單位，但根據委員訪談相關業務單位，業務單位也都表達對這個專案用意是什麼、要做到如何都說不出來，甚至很多人員直言這是一個不可能達成的任務。

此外，報告也顯示，因無明確計畫，吳員在承接此案過程，曾諮詢過至少13個相關資訊廠商及2名AI方面的顧問，有的廠商甚至諮詢過2至3次，後來有嘗試產出一版本需求書，預定招標金額為新台幣3540萬元，但因法規規定超過1000萬必須提報數發部列管，因此又迫使吳姓公務員將此專案採購金額降至750萬元，僅以約2成預算難以遂行原需求書功能。

根據門禁卡顯示，吳員常常凌晨5時多就到辦公室，甚至有4時多就到辦公室，且吳員輕生的2個月前也曾跟其他人員表達，如果這專案做不出來就自我了斷等，洪申翰表示，綜合相關事證，可以認定吳員輕生與工作有關聯。

洪申翰說，根據調查過程中也得知，北分署中階主管也是謝宜容霸凌的受壓迫者，也有一部分主管將這些不合理要求直接轉嫁給基層人員承受，沒有盡到主管管理責任，沒有協助到下屬合理處理公務。

洪申翰說，因此除了將謝宜容免職外，這次重啟調查結果公布後，也會把負責資訊小組的中階主管，秘書室劉姓主任調離主管職，而北分署不健康的職場環境卻沒有向上示警，也會建議行政院人事總處將人事處蘇姓主任調職，這份調查報告也會轉給檢調，讓檢調來做調查。（編輯：陳政偉）1131211

#北分署
#行政院人事總處
#洪申翰
#勞動部
#勞動部長
#吳員
#職場霸凌
#謝宜容
#勞動部勞發署北分署
謝宜容
謝宜容涉侵占公有財物等5罪遭聲押 另12人列被告交保謝宜容涉貪 移送新北檢複訊
洪申翰
有條件開放服務業移工？洪申翰：沒有允諾這件事勞團批開放服務業移工 政院：務實評估人才引進
勞動部公務員輕生案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
勞動部：謝宜容管理不當 辱罵咆哮人員還要求走廊跑步
105
更多編輯台推薦新聞：