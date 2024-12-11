數發部職場霸凌調查出爐 司長、副署長降為非管理職

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（中央社記者蘇思云台北11日電）數位發展部日前爆發疑似職場霸凌事件，數發部調查報告今天出爐。數發部今天表示，數發部韌性建設司司長與資安署副署長所涉不當管理行為，已構成職場霸凌，決定2人調離現職，降調為非主管職務。

國民黨日前召開記者會指出，數發部韌性建設司官員多次咆哮下屬，動輒以「混蛋」評價公務人員，另外也傳出資安署有官員疑涉霸凌，引發外界關注。數發部日前回應，已組成專案小組調查，如調查霸凌屬實且情節重大，該調整職務就會調整，或依法規作處置，調查報告預計12月11日前出爐。

數發部今天透過新聞稿說明，近期媒體與立委質詢數發部韌性建設司及資通安全署疑似職場霸凌案共有3案，數發部迅速邀集具有法律及心理等不同專業背景的外聘專家參與，成立專案小組完成調查，並經包括外聘委員在內的職場霸凌防治申訴處理調查小組會議審議，確認職場霸凌成立2案、不成立1案。

數發部進一步說明，對於發生不當的職場霸凌行為深表遺憾，也向受影響的人員及社會大眾表達歉意。尤其數發部負責資通訊安全及數位韌性相關業務，需要隨時待命或緊急處理的狀況非常多，更需要主管與人員保持冷靜，細心處理，有良好的組織氛圍，才能發揮工作效能。

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數發部長黃彥男特別叮嚀，各級主管應避免使用情緒化及侮辱的言語，妥善溝通，減少不必要的壓力，未來將針對主管人員強化防治職場霸凌教育訓練，也會提供人員協助方案等支持資源，以營造良性溝通及和諧的職場環境。

經側面了解，有立委轉交給黃彥男的陳情書中，資安署疑似涉及職場霸凌案有2位主管，其中1人在調查後並未成立。（編輯：翟思嘉）1131211