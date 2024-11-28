健康台灣拚心理韌性 擬增列公務人員身心調適假

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）第2場健康台灣推動委員會議今天登場，近期公務職場問題頻傳，公務人員心衛受關注，衛生福利部次長林靜儀會中表示，將與相關部門研議增列公務人員身心調適假，提升心理韌性。

總統賴清德今天下午主持健康台灣推動委員會第2次委員會議，聚焦提升民眾心理健康韌性與強化癌症防治策略。林靜儀簡報提到，2018至2023年全人口自殺主因為「憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病」名列第一，健康台灣瞄準2028年自殺標準化死亡率降低5%目標。

衛福部推出擴大心理健康支持、提供連續性精神醫療照護、提升多元化成癮治療量能等行動策略。林靜儀說，今年5月至今已推動精神衛生相關新政，今年8月起上路的青壯世代心理健康支持方案，截至10月底服務人數達2萬1312人，男女比為1：2.6，達轉介風險者4079人。

林靜儀說，公務人員身心健康議題備受關注，下一步將與相關部門研議增列公務人員「身心調適假」假別，協助各部會推展業管場域心理健康方案，尤其是容易取得自傷工具的國防部、內政部等，盼提供進一步的心理支持，推動特定人口群心理健康促進，如原住民族、多元性別、癌友。

針對兒童與青少年心理健康推動，林靜儀說，兒童及青少年心智病房布建是重要方向之一，希望有心理疾病的兒童不再只能與成年人擠在同個病房，兒童及青少年心智病房已經著手開始建置；另外，將與教育部合作建立「高風險學生醫療轉介流程」，盡力不漏接任何人。

林靜儀表示，將以2028年「心理健康支持方案」服務量能增加為3倍為目標，持續增加「心理健康支持方案」特定群眾，涵蓋孕產婦、癌症病友及家庭照顧者；建立跨網絡精神病人轉介機制，預計於2028年布建社區心衛中心達100處，設置兒童及青少年心智病房達4處。

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林靜儀說，將擴大補助藥癮與酒癮治療費用，深化特定人口群成癮治療與介入方案，預計於2028年將酒癮治療服務量能增加為3倍，提升多元化成癮治療量能；建立精神健康調查機制，擴大專業人力培訓，預計於2028年完成國民心理健康調查，挹注精神衛生研究經費增為3倍。

教育部次長林騰蛟表示，藉由修正「學生輔導法」強化學生輔導諮商中心功能，也將社會情緒學習（SEL）概念融入教師研習與高中階段課程；自113學年度起高級中等學校與大專校院皆已實施身心調適假，推動提升教職員輔導知能、精神科醫師入校服務。（編輯：陳政偉）1131128