強化心理健康韌性 總統：盡全力不漏接任何一個人

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（中央社記者溫貴香台北28日電）總統賴清德今天表示，今年推動的心理健康支持方案政策已服務超過2萬人次。政府要帶頭做起強化心理健康韌性的工作，公私部門要協力一起做，盡全力不漏接任何一個人。

總統下午主持「健康台灣推動委員會」第二次會議致詞表示，從上次會議過後，衛福部在行政院政務委員陳時中的督導下，逐步推動各項政策。例如10月初，成立了3大AI中心，來解決AI應用的「落地」、「取證」及「給付」3大議題，促進台灣智慧醫療生態系的發展。

總統表示，今天的會議先由衛福部報告「第一次委員會議列管事項辦理情形」。接著，由衛福部及教育部聯合報告「提升民眾心理健康韌性」，最後再由衛福部報告強化癌症防治策略。

他提到，世界衛生組織曾經闡明，「沒有心理健康，就沒有真正的健康」，在快速變遷、生活緊湊的社會中，為了守護人民的健康，政府應該投入更多資源在心理健康領域。

因此，他說，今年推動的心理健康支持方案，將適用年齡從15到30歲，擴大15到45歲，給青壯世代更多的支持。政策推動3個多月來，已經服務超過2萬人次。然而，在強化心理健康韌性的工作，還有很多努力的空間。從職場到校園，乃至社會的每個角落，政府要帶頭做起，公私部門要協力一起做，盡全力不漏接任何一個人。

除了心理健康，總統表示，癌症已經連續42年是國人十大死因之首，政府已經設下目標要在2030年，達成癌症標準化死亡率降低1/3。因此，必須擴大篩檢，精進治療。去年政府補助的5項癌症篩檢，總計服務人次達到487萬，發現了1.1萬名癌症，還有5.2萬名癌前病變個案。明年增加40億元的公務預算，讓癌症篩檢預算達到68億元，來擴大癌症篩檢對象和服務內容。

此外，總統說，政府也規劃成立「癌症新藥基金」，明年將由公務預算挹注50億元，逐步達到百億規模，提供多元癌症新藥給付，協助患者降低經濟負擔。同時，也積極推動基因檢測及精準醫療，例如，次世代基因序檢測，已經納入健保給付，將有助病友獲得精準、個人化的治療策略。

總統相信從前端擴大預防篩檢，到後段精進治療，將能有效對抗癌症，讓國人更健康。透過今天的會議，政府能夠了解各方的意見，所推動的政策，將更符合民眾的需求，一起繼續努力。（編輯：翟思嘉）1131128