拚健康台灣 賴總統宣示擴大對心理建設投資

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（中央社記者吳書緯、溫貴香台北28日電）總統賴清德今天主持健康台灣推動委員會第2次委員會議，賴總統表示，心理健康是「健康台灣」的重要基石，政府要持續擴大對心理建設的投資，建立更完整的心理健康服務體系。

總統賴清德今天下午主持健康台灣推動委員會第2次委員會議，會議進行將近4個小時。總統府晚間舉行會後記者會，由總統府發言人郭雅慧轉達賴總統的裁示和所作會議結論。

郭雅慧表示，賴總統針對今天會議做出3點結論，首先是上次會議列管事項，都已有執行進度與具體規劃，請相關部會繼續掌握進度，並根據顧問委員的寶貴意見落實各項政策。

總統說，其次，心理健康是實現「健康台灣」的重要基石，政府要持續擴大對心理建設的投資，建立更完整的心理健康服務體系；其中，在建構友善、安全的職場環境部分，政府更必須以身作則、帶頭示範，透過跨部會合作與公私協力，來提升職場的心理健康韌性。

總統指出，除了行政院將指導衛福部及相關部會，研議增列公務人員「身心調適假」，政府也要提出其他積極的作為，包括增設政院層級的「專責通報平台」，將請行政院偕同考試院研議，推動強化反職場霸凌規範及配套措施。

總統表示，最後是為了加強癌症防治，政府將從3大方面著手，包括提升早期癌症篩檢、建立百億癌症新藥基金，聚焦基因檢測與精準醫療。

總統指出，政府已努力進行數個主要癌症篩檢和治療，但民眾耳熟能詳的大腸直腸癌和女性乳癌的死亡率仍居高不下，政府必須針對不同癌症的問題，提出不同的對策，才能真正落實打擊癌症，保護民眾健康。

總統表示，現在對於肺癌、大腸癌及乳癌的篩檢治療，除了建立異常個案的主動追蹤管理模式以提升陽追率，也接軌國際治療指引，對於有效治療的藥物，擴大健保給付，補足治療缺口，提高各項癌症晚期存活率、減緩死亡率的上升趨勢。

總統說，政府也要完善肝炎、肝癌的整體照護。目前C肝病人接受治療比例已經超過95%，要繼續努力在2025年達成消除C肝的里程碑，希望透過多管齊下的努力，穩健落實，「2030年癌症標準化死亡率降低1/3」目標。

總統最後強調，健康是基本人權，更是國家進步的重要指標。從這次會議開始，增聘來自藥界、中醫界、護理界的委員，凝聚更大的力量，來打造「健康台灣」，也期待未來更多的意見交流，一起朝目標邁進。（編輯：林克倫）1131128