總統宣示加速提升心理健康韌性 積極推動癌症防治

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（中央社記者吳書緯台北28日電）總統賴清德今天主持健康台灣推動委員會第2次委員會議，總統表示，將加速推動提升社會的心理健康韌性，以及積極推動癌症防治工作等2項工作；明年是健保30週年，針對人力、健保給付方式、金額高低等問題要重新檢討，讓健保走得長久，政府責無旁貸。

總統賴清德今天下午主持健康台灣推動委員會第2次委員會議，會議進行將近4個小時。總統府晚間舉行會後記者會，由總統府發言人郭雅慧轉達賴總統的裁示和所作會議結論。

郭雅慧表示，賴總統感謝衛福部與教育部，分別針對「第一次委員會議列管事項辦理情形」、「提升民眾心理健康韌性」與「強化癌症防治策略」提出完整報告，並感謝委員和顧問提出的建議；總統宣示將加速推動「提升社會的心理健康韌性」、「積極推動癌症防治工作」。

針對提升社會的心理健康韌性，總統表示，政府不僅關注成年人的心理健康，更透過校園青少年心理輔導機制，持續向下扎根，來達成全齡照顧的目標；未來各部會必須通力合作將心理健康融入所有政策，並依據公共衛生 「三段五級」概念，以更多元方案進行，並且以科學指標讓心理健康韌性的提升具有科學性。

至於積極推動癌症防治工作，賴總統說，政府的目標是「2030年癌症標準化死亡率降低1/3」，委員會的成員在每個領域都有相當的專業和熱忱，願意為國家貢獻，過去較少跨領域整合，委員會就是個平台，團結力量大，「棒球可以拿世界冠軍，我們一定可以達成目標」。

總統請各部會積極參與癌症防治工作，包括擴大篩檢年齡範圍、增加癌症篩檢項目、提高各職場癌症篩檢率，以及調整癌症篩檢補助費用，政府一定要主動積極，針對高危險族群做篩檢，該補助費用該調整的仍要調整。

此外，總統提到，在癌症治療方面，精進各種癌症篩檢及治療，請衛福部擴大癌症基因檢測給付範圍，用以建構永續發展的國家基因資料庫，並致力推動精準醫療，協助臨床提高癌症治療成功率；為推動基因檢測結果數位轉型，請衛福部規劃癌症NGS（次世代基因定序）檢測報告，逐步導入FHIR（國際醫療資料交換標準），提高資料互通性，減輕醫療機構行政作業、加速資訊交換，推動跨域資料整合。

總統宣示，加速成立行政法人國家醫療科技評估中心，強化台灣的醫療科技評估能力和量能，將通過三級臨床試驗，以及具備給付效益的新藥，優先納入健保給付，為病患健康持續努力。只要試驗通過，癌症新藥基金也可以啟動。

賴總統最後請衛福部長邱泰源思考，明年是健保30週年，要有能力解決健保執行30年內發生的種種問題，讓民眾有信心，未來會更好，醫界會有更好的服務空間、民眾會有更好的服務品質，過去內、外、婦、兒大家搶著要，現在人力問題要想辦法解決，包括健保的給付方式、金額高低要重新檢討，這樣健保才能走得長久，政府責無旁貸。（編輯：林克倫）1131128