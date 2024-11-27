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府：中國若藉賴總統出訪軍演 公然挑釁區域和平

2024/11/27 20:54
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（中央社記者賴于榛台北27日電）外媒報導，中國可能以總統賴清德出訪為由軍演。總統府今晚指出，確保台海及印太區域的和平穩定是國際社會的共同利益與高度共識，中國作為區域一員，若假借台灣總統出訪為藉口發動軍演，將是公然挑釁區域和平穩定現狀。

賴總統11月30日將啟動「繁榮南島智慧永續」之旅，訪問帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島共和國等南太3友邦，預計12月6日返台。路透社報導，根據台灣和區域安全官員評估，中國近日可能以賴總統將訪太平洋友邦為藉口，在台灣周邊展開軍事演習。

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針對外媒報導，總統府發言人郭雅慧晚間指出，確保台海及印太區域的和平穩定是國際社會的共同利益與高度共識，中國作為區域中一員，若假借台灣總統出訪為藉口發動軍演，將是對區域和平穩定現狀的公然挑釁。

郭雅慧說，維持區域和平穩定是兩岸共同的責任，期待北京放棄這類損人不利己的單邊行為，回到以規則為基礎的國際社會常軌上，為區域的安全穩定與繁榮發展作出貢獻。（編輯：謝佳珍）1131127

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