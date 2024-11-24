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賴總統任內首度出訪 學者分析4面向太平洋戰略

2024/11/24 11:55
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（中央社記者葉素萍台北24日電）總統賴清德將展開任內首次出訪，台灣智庫諮詢委員賴怡忠今天說，從陪同出訪的訪團成員可一窺賴總統太平洋戰略，文化、海洋、醫療、外交4面向齊發，一來達成友邦堅實合作、持續鞏固邦誼，二來則有從友邦出發，接續與非友邦太平洋國家深化關係的戰略意義。

賴總統11月30日將啟動「繁榮南島智慧永續」之旅，訪問帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島共和國等南太3友邦，預計12月6日返台。

賴怡忠表示，賴總統這次出訪，包括總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵都將隨團，外交部長林佳龍、原民會主委曾智勇、海委會主委管碧玲、衛福部次長林靜儀等也將陪同出訪，從訪團成員即可看出這趟出訪背後四大戰略意義。

賴怡忠說，第一，太平洋邦交國南島文化與台灣原民文化有相當多共通之處，原民會主委隨團，象徵此趟出訪，將從「文化共榮」意象出發，強調台灣與友邦間的文化共榮與共享。

他說，第二，海委會主委隨團，透露賴總統太平洋戰略另一面向，台灣除了管理自己周邊海域，更重要的是透過與邦交國合作，共同經營海洋事務，維護海洋永續與開發。第三，衛福部次長陪同出訪，則聚焦台灣如何透過健康促進、公衛經驗、智慧醫療與社福等方式，深化與友邦的合作發展；最後則是外交部長陪同，其外交與安全戰略則是重中之重。

賴怡忠分析，太平洋友邦國家是美國與西太平洋第一島鏈間很重要的聯繫通道，如何與太平洋友邦維持堅實與深厚合作，也是台美關係相當重要的一環。

賴怡忠認為，賴總統上任後首次出訪，從文化共榮、海洋經略、衛生醫療、戰略外交等台灣強項出發，呼應友邦國家需要，也展現賴總統完整太平洋戰略具體內容，逐步對外釋出其印太戰略，意義非凡。

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另外，對於藍白質疑出訪過境議題，稱美方不信任賴總統。賴怡忠說，循往例歷任元首出訪太平洋友邦，沒有人特地飛到洛杉磯、舊金山再往回飛到太平洋，「這整個路線就是莫名其妙，不需要為了刻意要過境美國本土而過境美國本土」。

他說，從台灣太平洋戰略出發，更需要進一步深化與結交的對象是「太平洋美國」，這才是比較合理的規劃。賴怡忠反問，如果美方真的要疑賴，又為什麼拜登政府會在此時還對台核准非常大的軍售清單，在拜登即將卸任時根本不需要做這件事情，但拜登還是這麼做了，「這種疑賴論操作和宣傳完全不合邏輯」。（編輯：謝佳珍）1131124

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