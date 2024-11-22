賴總統將出訪南太友邦 國安局長完成先期維安視導

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（中央社記者游凱翔台北22日電）總統賴清德將啟動「繁榮南島智慧永續」之旅，11月30日訪問友邦帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島等南太友邦。國安局今天表示，局長蔡明彥已赴當地進行先期維安視導，各項接待及維安準備工作已陸續到位。

賴總統11月30日將啟動「繁榮南島智慧永續」之旅，訪問帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島共和國等南太3友邦，預計12月6日返抵國門。

國家安全局中午發布新聞稿表示，蔡明彥近日前往馬紹爾群島共和國、帛琉共和國，以及吐瓦魯等南太友邦，針對賴總統赴訪進行先期維安視導，並與友邦元首及政要就共同關切議題交換意見，各友邦政府均高度期待賴總統到訪，並盼持續強化與台灣在各領域的合作關係。

國安局指出，馬紹爾總統海妮（Hilda C. Heine）在會談中肯定台、馬夥伴關係穩健發展，歡迎賴總統首次海外出訪便前往南太國家，並期待與賴總統會晤交換意見。海妮亦表達對區域海洋安全議題的關切；蔡明彥回應指出，台、馬兩國共同面臨新興安全威脅，雙方可建立制度化交流機制，推進實質合作。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）因出席「聯合國氣候變遷大會」（COP29），指定財政部長烏卡雷（Kaleb Udui, Jr.）接見蔡明彥。

國安局表示，烏卡雷說，今年帛琉總統大選期間，遭受嚴重外來網路攻擊，帛琉政府深刻體認強化網路安全的重要性；蔡明彥表示，台灣應處中共網攻威脅經驗豐富，願協助帛琉強化網路安全韌性。

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國安局指出，吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）也因出席COP29不在國內，而由副總理倪勒索尼（Panapasi Nelesoni）接見蔡明彥。倪勒索尼強調，吐瓦魯日益關注國際安全情勢，尤其中共在南太地區試射彈道飛彈，已影響區域和平穩定。台、吐雙方同意未來將加強情資交流，掌握區域情勢發展動向。

國安局強調，目前台灣南太友邦正積極安排賴總統到訪活動，各項接待及維安準備工作已陸續到位，以期賴總統訪問行程圓滿順利。（編輯：蘇志宗）1131122