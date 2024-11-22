賴總統將出訪南太3友邦 田中光：過境規劃中

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（中央社記者溫貴香台北22日電）總統賴清德將於30日啟動首次元首外交，訪問南太3友邦。對於此行傳出可能過境美國夏威夷、關島，外交部次長田中光今天表示，相關過境安排仔細規劃中，目前不方便對外透露。對於中國可能的動作，他說，維安會做充分準備，呼籲中國不要做無謂的干擾。

總統上任後將啟動首次元首外交，11月30日出發、12月6日返國為期一週，將率團前往太平洋友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國及帛琉共和國，展開「繁榮南島智慧永續」之旅，期盼達成智慧永續、民主永續、邦誼永續3大核心目標。總統也將分別會晤3國元首，就雙邊重要合作計畫、太平洋地區及國際議題充分交換意見，同時在馬紹爾、帛琉國會發表演說。

田中光上午在總統府說明總統出訪相關事宜記者會當中，被問到過境地點的思考與規劃，他重申，相關過境安排仔細規劃中，目前不方便對外透露，過境4原則就是安全、尊嚴、便利、舒適。

此外，田中光說，吐瓦魯機場設備有限，跑道只有1.5公里，降落與起飛要特別注意安全，這部分外交部會詳細規劃，一定以安全、尊嚴、便利與舒適辦理。

對於元首出訪，中國可能動員騷擾，國安會是否掌握相關訊息，田中光說，維安部分會做充分準備，他也呼籲中國不要做無謂的干擾，駐地大使館也會與當地僑胞、安全單位等保持充分合作。

他表示，中國一定會用各種方法阻撓，「我們做我們該做的事情，而且我們做我們該做的規劃」。（編輯：林家嫻）1131122