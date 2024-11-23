外交部國際組織日展現台灣貢獻 批中扭曲2758號決議

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（中央社記者王承中台北23日電）外交部今天舉辦2024國際組織日活動，盼讓民眾了解台灣推動國際參與的成果。外交部次長田中光表示，台灣有能力為國際做出貢獻，中國卻藉由扭曲聯合國第2758號決議排除台灣，使台灣無法分享專業知識和能力，阻礙增進各地人民安全和福祉的努力。

為讓民眾了解台灣在國際舞台上參與了哪些組織、推動哪些重要議題，外交部今天在台北賓館舉辦「台灣一起拚－2024國際組織日（Chip in with Taiwan-2024 International Organizations Day）」活動，會場共分為「重要國際組織推案區」、「國際經貿組織區」、「國際組織在台機構區」及「專業性國際組織區」共19個攤位，簡介台灣推動或參與該組織的成果。

與會的外交次長田中光在致詞時表示，此次活動共有20多個政府機構及組織參與，廣泛呈現台灣的獨特優勢，包括公共衛生、貿易和經濟、農業和漁業、永續發展和保護、數位發展和民主治理等，展現台灣充滿活力的精神。

田中光指出，這項活動凸顯了台灣政府和民間社會共同努力，為國際社群做出貢獻。在「總合外交」的框架下，意味著每個人都可以是外交官、每個部會都可以是外交部。

田中光表示，「Chip in with Taiwan」強調台灣在全球半導體產業中的核心地位，以及台灣與國際社會更緊密合作，共創美好未來的願望。以台灣的經濟實力，有能力做出貢獻，證明台灣不僅是技術領導者，也是善的力量。

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田中光指出，台灣致力於利用專業知識幫助國際解決公共衛生、氣候變遷和永續發展等領域的全球問題，中國卻藉由扭曲聯合國大會第2758號決議，誤導聯合國接受「一中原則」，導致台灣被排除在聯合國體系外，使得台灣無法分享專業知識和能力，阻礙增進各地人民安全和福祉的努力

田中光表示，台灣感謝外交盟友和志同道合的夥伴對聯合國大會第2758號決議如何遭到濫用表達關切，並反對中國扭曲事實，以及支持台灣參與國際組織，這加強台灣為應對全球挑戰做出進一步貢獻的承諾。台灣可以提供協助，也準備好在公共衛生、氣候變遷和永續發展等領域發揮領導作用，期待與全球合作夥伴一起做出改變。（編輯：張均懋）1131123