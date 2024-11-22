賴總統任內首度出訪赴南太友邦 盼達3永續目標

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（中央社記者溫貴香台北22日電）總統賴清德30日將啟動任內首次出訪，展開「繁榮南島智慧永續」之旅，期盼達成3個永續目標，預計12月6日返國。外交部次長田中光表示，相關過境安排仔細規劃中，目前不方便對外透露。

總統府上午召開記者會說明總統賴清德首次出訪南太平洋3友邦行程，由總統府發言人郭雅慧與外交部次長田中光說明相關行程規劃。

郭雅慧表示，總統預計率團訪問友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國，以及帛琉共和國，展開「繁榮南島智慧永續」之旅。今年適逢中華民國台灣與太平洋邦交國吐瓦魯國建交45週年、與馬紹爾群島共和國建交26週年，以及與帛琉共和國建交25週年。

郭雅慧指出，今年5月太平洋3友邦元首，包括馬紹爾群島總統海妮、吐瓦魯總理戴斐立、帛琉總統惠恕仁皆率團訪台參加總統就職典禮。上個月，戴斐立再次來訪，擔任我國國慶大典主賓，展現對台灣強勁支持，也當面再一次盛情邀請賴總統回訪。

郭雅慧說明，為了積極正面回應太平洋3友邦的熱情邀約，展現對太平洋友邦的重視，持續深化與友邦緊密友好夥伴關係，賴總統率團回訪友邦，這次出訪以「繁榮南島智慧永續」為名，賴總統希望核心目標達到「3個永續」。

第一，是智慧永續，與友邦分享經驗，共同建立經濟韌性。第二、是民主永續，藉由此行與有共同價值理念的民主夥伴深化合作。第三、邦誼永續，期盼兩國未來攜手前行，在雙方互惠互助的基礎上，各項合作領域皆能永續發展，創造雙方人民福祉。

田中光解釋，賴總統依序訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉等太平洋3友邦，於馬紹爾群島會晤總統海妮（Hilda Heine）與內閣團隊及國會議長魏斯（Brenson Wase，另譯：瓦西）、在國會發表演說，並出席「馬久羅醫院人工智慧暨遠距醫療中心」落成儀式及出席海妮總統主持國宴等活動。

吐瓦魯部分，田中光指出，總統將會晤總督法拉尼（Tofiga Falani）、總理戴斐立（Feleti Teo）與內閣團隊、出席戴斐立總理主持的國宴及參訪最大的小學等行程。

至於帛琉，田中光提到，賴總統將會晤總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）與內閣團隊，在帛琉國會發表演說，出席惠恕仁總統主持的國宴與「帛琉政府聯合辦公大樓」落成剪綵儀式等活動。

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田中光強調，推動元首外交，增進與友邦高層情誼一向是政府重點外交工作，此次是賴總統上任後首度出訪友邦，別具意義，各項拜會與參訪節目都在縝密規劃及協調中。

至於訪問團成員，郭雅慧表示，包括總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、總統府副秘書長張惇涵，僑委會委員長徐佳青，海委會主委管碧玲，原民會主委曾智勇，衛生福利部次長林靜儀等部會首長，共同見證具體合作成果。（編輯：張若瑤）1131122