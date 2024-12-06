南太3友邦之旅圓滿完成 賴總統、林佳龍感謝外交人員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯6日電）總統賴清德率團訪問南太平洋3友邦，今天晚間搭乘專機返台。總統說，感謝所有駐館及前來支援的外交人員，讓「繁榮南島．智慧永續」之旅成果圓滿豐碩。外交部長林佳龍說，我們都是Team Taiwan，「台灣尚勇！勇敢自信，世界同行！」

賴總統今天下午透過臉書表示，他在這趟旅程見到許多台灣在國際上的好朋友，也深化和太平洋友邦的情誼，開啟了價值外交的新篇章，非常充實。

總統指出，出訪旅程能夠圓滿順利，在各地駐館以及前來協調的外交人員，以及外交部本部人員，都是最大功臣。他要謝謝這一群專業又敬業的外交人員與夥伴，從前期的行程籌備到現場協調，大家全力以赴，一起完成這次出訪，留下豐碩的成果。

總統說，謝謝所有外交人員在世界為台灣所做的努力，民主自由的台灣，會繼續和國際交陪做朋友，「守護和平、促進繁榮，與世界穩健同行！」

外交部部長林佳龍晚間也在臉書發文表示，賴總統首次出訪圓滿順利，帶領台灣與世界並肩前行，感謝外交部所有前線及幕後的人員順利執行「繁榮南島．智慧永續」太平洋榮邦之旅的任務，「大家都辛苦了，謝謝你們！」

林佳龍指出，如同賴總統稍早抵台時所說，大家在這趟訪問行程深化與友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉的情誼，也和美國夏威夷州、關島成為關係更加緊密的民主夥伴、理念相近的好朋友。

林佳龍表示，賴總統也謝謝友邦的勇敢與堅定，與台灣站在一起共同抵抗極權主義，與台灣共享民主的價值，以及所有海外挺台灣的力量，謝謝每一位在世界不同角落為家鄉貢獻心力的台灣人。

林佳龍說，這次外交部動員世界各地的支援人力，全力執行訪問任務，結束後有人甚至要轉4次班機才能回到工作崗位；他要再一次感謝大家在籌備期間的辛勞與付出，「謝謝你們，我們都是Team Taiwan！台灣尚勇！勇敢自信，世界同行！」（編輯：林克倫、楊凱翔）1131206