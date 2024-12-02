賴總統過境夏威夷通話20分鐘 裴洛西挺台參與國際組織

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（中央社記者溫貴香檀香山1日電）總統賴清德率團訪問太平友邦，過境夏威夷第2天上午與美國聯邦眾議院榮譽議長裴洛西通電話。總統府發言人郭雅慧轉述，裴洛西談到，在印太區域如果沒有台灣，對區域的安全還有對全球經濟會帶來難以想像的後果，支持台灣參與國際組織。

賴總統過境夏威夷時，與裴洛西（Nancy Pelosi）等美國政要通電話。總統府發言人郭雅慧表示，這是基於過去歷任總統過境的慣例，賴總統透過電話與美國幾位好朋友、老朋友對談，這些跨黨派朋友都有表達對台灣一致的支持，不過，基於台美默契跟信任，不公開所有內容。

郭雅慧表示，賴總統與裴洛西通電話，裴洛西歡迎賴總統造訪美國、也再次恭賀賴總統勝選，並預祝訪問順利。談到台美避免雙重課稅議題時，裴洛西提到台灣在美國國會享有跨黨派支持，了解要解決台美避免雙重課稅這件事情的重要性，希望能夠協助台灣趕快完成立法。

郭雅慧說，兩人也講到台灣的重要性，裴洛西讚揚台灣人民非常有勇氣，尤其是對自由民主的承諾，還有經濟發展的成功，裴洛西認為，在印太區域如果沒有台灣，對區域的安全還有對全球經濟會帶來難以想像的後果 。

郭雅慧轉述，裴洛西提到支持台灣參與國際組織，曾向世界衛生組織（WHO）洽提，未來也會持續幫助台灣參與國際組織。裴洛西提到80年代曾經到過台灣，從那時候開始對台灣有好印象，也提到目前台灣在半導體供應鏈扮演的關鍵角色，對此感到驕傲。

郭雅慧說，賴總統與裴洛西就半導體產業、AI、中國對台灣軍事威脅等議題交換意見，雙方通話約20分鐘，互動溫馨、融洽。（編輯：謝佳珍）1131202