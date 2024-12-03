賴總統視察馬紹爾農產市集 團長分享台灣經驗連結國際

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（中央社記者溫貴香馬久羅3日電）總統賴清德今天視察馬紹爾群島及台灣駐馬國技術團農產市集，技術團團長呂育銘分享，技術團可以適時為台灣跟國際組織做有系統的連結，把台灣技術和台灣經驗讓國際人士了解，也希望在某些場合可以為台灣發聲。

賴總統率團到馬紹爾群島共和國訪問，在總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍及馬紹爾總統海妮（Hilda C. Heine）等人陪同下，參觀「林投果威士忌」、「椰乾」、「手工藝品區」、「漁業局」及「技術團烹飪區」等攤位，與攤商和技術團團員親切互動，現場氣氛溫馨熱絡。

駐馬紹爾技術團團長呂育銘分享，2000年時，他成為第一屆「外交替代役」役男，派駐貝里斯1年8個月時間，之後就喜歡上農技團生活，加入國合會行列，隨後待過許多邦交國，透過技術團工作，為國家拚外交、顧邦誼，包括太平洋斐濟、南美洲巴拉圭、加勒比海聖克里斯多福及尼維斯，接著就到馬紹爾，從事技術團工作已經將近20年時間。

呂育銘說，目前國合會駐地計劃有兩項，其一是畜牧拓展計畫，協助當地生產小豬，轉由在地豬農飼養；其二是園藝計畫，協助耕種蔬菜供應當地高中，以及推動食農社團，搭配營養技師調整菜單、舉辦多元烹飪訓練課程等，目的是增加學生多元膳食、培養學生營養觀念。

呂育銘舉例，過去就有學生從原本不知道什麼是茄子，到喜歡吃茄子料理，甚至會跟身旁的人推廣，就是相當成功的案例。

他說，從事技術團工作20年來，接觸過許多不同領域計畫，例如養殖漁業、資訊科技、公共衛生、環境保護、語言推廣、婦女賦權等。「我們都是複製台灣經驗，輸出到各個邦交國和友好國家」。

呂育銘表示，技術團工作除了將技術輸出給合作國政府以外，事實上，技術團也時常與來自世界各國的國際組織合作。例如IOM（國際移民組織）、World Bank Group（世界銀行），都曾經到技術團農場了解馬國在農業上實際遇到的問題，讓他們作為寫計劃書的成功案例參考。

他說，「技術團在這個角度上，也可以適時為台灣跟這些國際組織做有系統的連結，把台灣技術和台灣經驗讓他們了解，也希望他們在某些場合可以為我們發聲」。（編輯：林興盟）1131203

總統賴清德（中）率團出訪太平洋地區友邦，首站抵達馬紹爾群島共和國，當地時間3日下午前往參觀「馬紹爾群島及台灣駐馬國技術團市集」，現場試喝當地威士忌。中央社記者翁睿坤馬紹爾攝 113年12月3日