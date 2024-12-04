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首頁 / 政治

賴總統抵關島過境 總督古蕾露接機並邀早餐茶敘

2024/12/4 19:07
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（中央社記者溫貴香關島4日電）總統賴清德今天結束吐瓦魯的訪問，搭專機抵達關島過境，AIT執行理事藍鶯、關島總督古蕾露親自到機場迎接，關島國際機場前中華民國、美國國旗，以及關島旗幟飄揚，古蕾露邀請賴總統明早赴總督官邸進行早餐茶敘。

賴總統「繁榮南島．智慧永續」之旅，已於關島當地時間4日晚間8時40分（台灣晚間6時40分）抵達關島過境。總統專機抵達關島後，除享機梯、紅毯、機邊免驗上下車等完整禮遇外，美方代表美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）親自在機場迎接，現場有中華民國國旗、美國國旗、關島旗幟各11面，共33面旗幟在機場飄揚。

總統結束在吐瓦魯的訪問行程後，當天隨即搭乘專機前往關島過境。古蕾露親自前往機場接機，對賴總統到訪表達誠摯歡迎。總督古蕾露昨天接受媒體訪問表示，將與賴總統見面令她「既興奮又榮幸」。

古蕾露表示，台灣一直是與關島關係密切的朋友。關島跟台灣的3個城市簽署姊妹市協定，因此雙方持續維持著非常友好的關係。

總統專機抵達的時間已晚，總統車隊在警車開道下，直接前往下榻飯店休息。從關島機場至下榻飯店沿途，可看到馬路旁插著中華民國國旗、美國國旗、關島旗幟。古蕾露已邀賴總統明早赴總督官邸進行早餐茶敘。（編輯：翟思嘉）1131204

古蕾露
將與賴總統會面 關島總督興奮盼助恢復觀光榮景
藍鶯
賴總統與AIT藍鶯閉門會 感謝拜登政府第18度對台軍售夏威夷僑宴 AIT執行理事藍鶯：賴總統出訪對印太紐帶至關重要
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