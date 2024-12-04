賴總統過境關島 將成首位進關島議會台灣總統

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（中央社記者溫貴香關島4日電）總統賴清德過境關島，總統府發言人郭雅慧今天表示，賴總統將與關島總督古蕾露伉儷進行早餐茶敘後，參訪關島議會，並與議員閉門座談，預期總統將是第一位進入關島議會的台灣總統，議會議長將呈遞一份友好決議文，凸顯台灣與關島關係緊密友好。

賴總統「繁榮南島 智慧永續」之旅結束第二站吐瓦魯訪問，總統搭乘小型專機經過約5個多小時的飛行，晚間抵達美國關島國際機場。專機停妥後，駐美國代表處大使俞大㵢及美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）登機歡迎賴總統。

關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）暨夫婿庫克（Jeffrey A. Cook）、總督幕僚長卡佛（Jon Calvo）及總督禮賓主任約瑟（Joseph Shinohara）則於機梯前迎接，並獻戴花環予總統。隨後，總統一行驅車前往下榻旅館，總統車隊由警車開道，而總統下榻的飯店從晚間6時起開始陸續抵達，總統晚間約9時抵達，現場尖叫聲不斷高喊「總統好，Team Taiwan」、「總統好，我愛你」等口號。

關島主流媒體「關島每日郵報」（Guam Daily Post）3日以頭版報導關島總督將與台灣總統會面，介紹賴總統此次訪問的安排及中國對台灣的外交打壓。

報導中表示，關島議會議長泰拉耶（Therese M. Terlaje）曾在10月23日通知其他議員，表示自己收到中國駐洛杉磯總領事館辦公室的電話，關切她出席了由駐關島台北經濟文化辦事處主辦台灣的113年國慶慶典，並重申「一中」立場，要求她以後避免參加類似活動。

泰拉耶將此事告知其他議員，並分享這些資訊以提高透明度及意識很重要。僑胞們把這份報導拿出來請總統簽名，總統有求必應。

加州沙加緬度僑胞、FAPA會員張福祥，與他的女兒、關島醫師張瑞岺，一起來到賴總統下榻飯店守候，只為見賴總統表達挺台灣的心，看到總統後，張瑞岺說，爸爸父親高齡76歲了，不辭辛勞只為支持台灣。

總統府發言人郭雅慧晚間說明總統過境關島第二天行程，古蕾露所舉辦的歡迎早茶敘，地點在總督官邸，曾舉辦文化與觀光活動，過去在官邸曾接待重要賓客，包括美國前總統雷根、尼克森、柯林頓、已故英國伊莉莎白女王、前英國首相柴契爾夫人等等。

她說，古蕾露是關島第一位女性總督，立場高度友台。賴總統預計上午10時30分結束約1小時早餐茶敘後，10時45分參訪關島議會，關島議會連續4年通過友台決議，支持台灣與聯合國的氣候變遷綱要公約，支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會，有許多相挺台灣加入國際組織的行動，今年也通過決議文祝賀台灣國慶。

郭雅慧表示，關島議會的議長泰拉耶將會呈贈一個友好決議文，結束後，賴總統將與關島議員舉行閉門座談，進行意見交流，預計將是進入關島議會第一位台灣總統，藉由行動凸顯台灣與關島緊密友好。

郭雅慧表示，賴總統接著回到下榻飯店舉行僑宴，包括古蕾露伉儷、泰拉耶、藍鶯以及眾多關島參議員都將出席，現場也預計將有超過300位僑胞參與，隨後賴總統將飛往下一站友邦帛琉。（編輯：蘇龍麒、楊凱翔）1131204