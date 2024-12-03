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賴總統馬紹爾國會演說 允提供優惠貸款改善航空交通

2024/12/3 10:43（12/3 11:41 更新）
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總統賴清德「繁榮南島，智慧永續」之旅，當地時間3日中午抵達首站馬紹爾群島共和國。賴總統在馬紹爾國會演說時提及，政府最重要事情是要照顧民眾生活，了解馬紹爾航空面臨飛機老舊問題，台灣很樂意提供優惠貸款，協助採購。中央社記者翁睿坤馬紹爾攝 113年12月3日
總統賴清德「繁榮南島，智慧永續」之旅，當地時間3日中午抵達首站馬紹爾群島共和國。賴總統在馬紹爾國會演說時提及，政府最重要事情是要照顧民眾生活，了解馬紹爾航空面臨飛機老舊問題，台灣很樂意提供優惠貸款，協助採購。中央社記者翁睿坤馬紹爾攝 113年12月3日
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（中央社記者溫貴香馬久羅3日電）總統賴清德「繁榮南島，智慧永續」之旅，今天抵達首站馬紹爾群島共和國。他在馬紹爾國會演說時提到，了解馬紹爾航空面臨飛機老舊問題，台灣很樂意提供優惠貸款，協助採購。

賴總統今天抵達馬紹爾群島共和國，在機場接受馬國總統海妮（Hilda C. Heine）準備的歡迎禮後，隨後會晤馬國國會議長魏斯（Brenson Wase，另譯：瓦西），並在國會發表演說。

總統賴清德（中）「繁榮南島，智慧永續」之旅，當地時間3日中午抵達首站馬紹爾群島共和國，並在馬國國會發表演說。圖為賴總統與馬國總統海妮（Hilda Heine）（右）及馬國國會議長魏斯（Brenson Wase，另譯：瓦西）（左）合影留念。 中央社記者翁睿坤馬紹爾攝 113年12月3日
總統賴清德（中）「繁榮南島，智慧永續」之旅，當地時間3日中午抵達首站馬紹爾群島共和國，並在馬國國會發表演說。圖為賴總統與馬國總統海妮（Hilda Heine）（右）及馬國國會議長魏斯（Brenson Wase，另譯：瓦西）（左）合影留念。 中央社記者翁睿坤馬紹爾攝 113年12月3日

賴總統演說時提及，政府最重要事情是要照顧民眾生活，這也是他從政的核心價值，要讓民眾溫飽安居樂業，因此多年來台灣技術團在馬紹爾協助開設園藝、畜牧等課程，推動營養計畫、食農教育，明年也將協助出資建置屠宰場，完善馬紹爾的糧食安全，這些計畫都是台灣誠心誠意跟馬紹爾各界落實對民眾的照顧。

訪團今天也將參訪馬久羅醫院人工智慧暨遠距醫療中心，以及出席馬京政府大樓興建計畫啟動儀式。賴總統說，這些建設都是兩國情誼象徵，促進交流之外，也讓民眾獲得更好照顧與服務。

賴總統說，兩國都是海洋國家，理解航運連結的重要性，他也了解馬紹爾航空面臨飛機老舊問題，而在海妮等人推動下，台灣很樂意提供優惠貸款，協助馬紹爾採購，改善在地航空服務，照顧民眾。賴總統語畢，全場響起熱烈掌聲。（編輯：謝佳珍）1131203

總統賴清德（前左）於當地時間3日中午抵達友邦馬紹爾群島共和國，由馬國總統海妮（Hilda Heine）（前右）親自接機，歡迎賴總統到訪。中央社記者翁睿坤馬紹爾攝 113年12月3日
總統賴清德（前左）於當地時間3日中午抵達友邦馬紹爾群島共和國，由馬國總統海妮（Hilda Heine）（前右）親自接機，歡迎賴總統到訪。中央社記者翁睿坤馬紹爾攝 113年12月3日
馬紹爾群島總統海妮（前右）親自接機，紅毯兩側有學生揮舞中華民國國旗熱情歡迎。中央社記者翁睿坤馬紹爾攝 113年12月3日
馬紹爾群島總統海妮（前右）親自接機，紅毯兩側有學生揮舞中華民國國旗熱情歡迎。中央社記者翁睿坤馬紹爾攝 113年12月3日
總統賴清德（圖）展開「繁榮南島．智慧永續」之旅，於當地時間3日中午抵達友邦馬紹爾群島共和國，賴總統在歡迎禮上致詞表示，兩國是如同家人與志同道合的好夥伴，盼在接續行程見證合作計畫，共同為雙方民眾打造更好生活。中央社記者翁睿坤馬紹爾攝 113年12月3日
總統賴清德（圖）展開「繁榮南島．智慧永續」之旅，於當地時間3日中午抵達友邦馬紹爾群島共和國，賴總統在歡迎禮上致詞表示，兩國是如同家人與志同道合的好夥伴，盼在接續行程見證合作計畫，共同為雙方民眾打造更好生活。中央社記者翁睿坤馬紹爾攝 113年12月3日
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總統賴清德（2排左4）「繁榮南島，智慧永續」之旅，當地時間3日中午抵達首站馬紹爾群島共和國，並在馬國國會發表演說。圖為賴總統與馬國總統海妮（Hilda Heine）（2排左5）及外交部長林佳龍（後左起）、總統府祕書長潘孟安、馬國國會議長魏斯（Brenson Wase，另譯：瓦西）等人合影留念。中央社記者翁睿坤馬紹爾攝 113年12月3日
總統賴清德（2排左4）「繁榮南島，智慧永續」之旅，當地時間3日中午抵達首站馬紹爾群島共和國，並在馬國國會發表演說。圖為賴總統與馬國總統海妮（Hilda Heine）（2排左5）及外交部長林佳龍（後左起）、總統府祕書長潘孟安、馬國國會議長魏斯（Brenson Wase，另譯：瓦西）等人合影留念。中央社記者翁睿坤馬紹爾攝 113年12月3日
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