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赴國際自由聯盟大會演說 范雲：民主國家必須團結

2024/12/2 20:55
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（中央社記者葉素萍台北2日電）民進黨今天說，立委范雲受邀參與國際自由聯盟大會發表演說提到，全球民主國家必須持續團結，透過跨國合作與共同行動，攜手對抗中國的威權擴張，捍衛台灣的民主價值以及得來不易的自由與人權。

民進黨晚間發布新聞稿表示，國際自由聯盟（Liberal International, LI）於11月29日至12月1日在智利首都聖地牙哥舉行第64屆大會。

范雲受邀參與大會並以「壓力下的民主：對抗專制政權軸心」（Democracies under pressure: confronting the axis of autocrats）為題發表專題演說。

范雲說，中國企圖削弱台灣民眾對政府和民主的信任，打擊台灣社會對抗威權勢力的決心。

范雲表示，全球民主國家必須持續團結，透過跨國合作與共同行動，攜手對抗中國的威權擴張，捍衛台灣的民主價值，以及得來不易的自由與人權。她說，台灣在對抗威權主義的最前線所累積的經驗，對全球民主國家具有重要的借鑒意義。未來，台灣將繼續與國際盟友緊密合作，為維護全球民主體系的穩定與長遠發展貢獻力量。

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另外，民進黨表示，國際自由聯盟11月30日在第64屆大會上通過今日世界決議文（World Today Resolution），決議文中聯盟讚揚台灣的民主成就，肯定台灣總統賴清德透過「和平四大支柱行動方案」來實現維護台海和平穩定的理想與目標。

民進黨說，決議文中寫到民主台灣與專制中國互不隸屬，而中國對台灣的威脅同樣也是對國際民主社會的共同威脅。聯盟呼籲國際社會團結支持台灣民主；譴責中國對台灣軍事威脅；反對中國扭曲聯合國第2758號決議，強調台灣在維護全球和平與捍衛民主的重要角色。（編輯：林興盟）1131202

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