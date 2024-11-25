香港47人案被重判 民團籲中共立即釋放民運人士

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（中央社記者王揚宇台北25日電）香港民主派47人案宣判，有45人被重判，引發關注。彭明敏文教基金會等民間團體今天召開記者會，譴責中共倒行逆施、民主殺手的行徑，並呼籲中共應立即釋放包括此次宣判的45人，以及立即撤回國安法。

香港民主派47人被控串謀顛覆國家政權罪，香港西九龍裁判法院（暫代高等法院）19日宣判，45人被判刑，刑期4年2月至10年不等。

此結果一出，引發多個民間團體先後開記者會質疑，海基會秘書長羅文嘉也表示，香港法院判刑45名民主派人士，印證一國兩制失敗。

彭明敏文教基金會董事羅浚晅今天與香港邊城青年、台灣人權促進會、台灣北社、台灣教授協會等多個民間團體，在立法院召開「民團聯合譴責中國的47人案判決，要求立即釋放香港民運人士」記者會，譴責中共倒行逆施、民主殺手的行徑，並提出3大呼籲。

羅浚晅等與會人士呼籲，中共應立即釋放包括此次宣判的45人，以及所有遭受不公平司法審判的民主運動人士。此外，中共應立即撤銷對所有香港民主運動人士的政治指控，以及中共應立即撤回國安法，實行真普選，恢復香港民主。

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到場聲援的民進黨立委范雲，在媒體群組發文指出，這些港人因組織民主派初選而遭受政治迫害，代表著中國對爭取民主運動的強壓。任何有公信力的政府都不會像這般，對爭取投票權的人民判出如此荒謬的嚴刑。

范雲強調，她身為對中政策跨國議會聯盟（IPAC）的台灣共同主席，IPAC早在第一時間發布了國際連署，聲援在香港遭重判的45位民主派人士等，而她已代表台灣加入連署名單。（編輯：張若瑤）1131125