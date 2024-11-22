勞發署員工輕生 立委民團籲建立外部申訴機制

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（中央社記者林敬殷台北22日電）勞動部勞發署公務員疑遭霸凌輕生，引發社會關注。民進黨立委范雲、林月琴今天與多個民間團體舉行記者會，他們呼籲應就處理及申訴進行改革，明確定義職場霸凌，職場霸凌的處理及申訴應比照性別工作平等法，並建立第三方外部申訴機制。

范雲、林月琴上午在立法院與台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎、台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋、反觀台灣公共治理協會理事長何昀峯、全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙舉行「公務員和勞工都需要保護 改革職場霸凌處理機制」記者會。

記者會前與會者先默哀1分鐘，並共同齊呼「杜絕霸凌、建立機制、公正調查、安全職場」等口號。

范雲表示，此次事件顯示公務員職場霸凌處理機制徹底失靈，公務員霸凌不是無法可管，只是僵化的文化、職場霸凌定義模糊不清，還有充滿缺陷的機制，讓被害人求助無門，更擔心秋後算帳。例如人事總處「員工職場霸凌防治與處理建議作為」規定，若主管就是霸凌者，根本無法處理。

范雲指出，職場霸凌應比照性別平等工作法，就處理及申訴進行大幅改革。此外，也要明確定義職場霸凌，強化職場霸凌處理機制，莫讓悲劇重演。

林月琴指出，職場霸凌就是犯罪行為，國家就是公務員的雇主，要負起保護的責任，此次事件發生後應深刻檢討現行體制為何縱容霸凌者的存在，公務員天職是為國家、人民服務，基於公務人員就業法，公務員雖有服從義務，身為主管不應以此對下屬造成身心傷害。

林月琴建議，政府機關應委託民間公正單位建立外部申訴機制，不要再讓職場霸凌被害人陷入求助無門的處境，同時也要盤點公務人員人力，彌補缺口。

黃怡翎說明，此次悲劇是「長工時、高負荷」的案件，勞動現場也非常普遍，不管公部門或私部門，台灣是過勞之島，應加強勞檢、杜絕打假卡，以及因在家工作的隱藏性工時，都應趁此機會討論。

受邀出席記者會的行政院人事行政總處專門委員楊景倫表示，這次不幸事件發生後，人事總處已依照行政院長卓榮泰指示，發函各機關在1週內針對現行作業規定，就強化員工保護、縮短救濟期程、落實執行等機制應予以完備並列管。

勞動部職業安全署簡任技正葉沛杰解釋，職安法中會使用「職場不法侵害」是因為樣態很多，面向是比較廣，這是當初立法目的，勞動部會強化雇主落實責任，近期也會邀集學者專家研商，強化預防措施，也會修訂職安法提出職場不法侵害的位階。（編輯：張若瑤）1131122