綠籲勿阻撓不義遺址立法保存 藍質疑政黨惡鬥

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷、王承中台北19日電）民進黨立委范雲、黃捷等人今天舉行記者會，呼籲國民黨立委不要阻撓不義遺址立法保存，用避重就輕、修改時間軸手法打模糊仗，若對不義遺址有想法就提出對案，拿出面對責任的誠意。

國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇受訪表示，很多議案國民黨團都願意討論，但民進黨常常以有色眼鏡，一副就是要來清算、鬥爭國民黨，如果民進黨是抱持這樣的脈絡，國民黨團沒有辦法接受。范雲、黃捷等人應捫心自問，出發點是否要做政黨惡鬥。

民進黨立委范雲、張雅琳、吳沛憶、黃捷今天與民間團體在立法院舉行「國民黨別再掏空轉型正義，阻撓『不義遺址』立法保存」記者會，出席的民間團體包括魏廷朝人權文教協會、共生青年協會、陳文成紀念基金會、人權公約施行監督聯盟等。

范雲指出，2022年促轉會解散前，已審定42個不義遺址及64處潛在遺址，解散後沒有法源可以後續審議跟保存。若歷史記憶不再好好保存，那記憶正在流失當中，歷史場址有效保存是不遺忘過去威權國家不義行為的必要方式；若場址消失，在世代更迭下，歷史與記憶就會快速被遺忘。

范雲說，她在10月30日排審不義遺址保存條例時，出席的國民黨立委很一致的質問，什麼叫做不義，並擴大至清領、日治時期很多事件，表面容納更多歷史爭議事件，事實上企圖淡化國民黨威權統治時期系統性侵害人權的行為，行政上也沒有可行性可言，當年促轉條例在立法院審議時就是用這套手法，是要癱瘓這個議題，掏空轉型正義。

張雅琳指出，所有族群在白色恐怖時期都是受難者，46%受難者是外省族群，在當年外省族群只占全國人口13%，比率並不低。不義遺址的保存最重要的是透過不義遺址發生的事件、故事，讓孩子了解這塊土地發生的事情，因為這是民主的根基，當年有很多人為了爭取民主、捍衛言論自由受難，了解到自由是如此可貴，民主是如此重要。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳沛憶表示，最該面對威權統治歷史就是國民黨，現在最不願意面對責任的也是國民黨。國民黨立委在委員會卻扯到荷蘭時期，扯到鄭成功，如果國民黨對不義遺址保存有想法，應提出對案，不是繼續癱瘓立法院，因為不義遺址保存都是在跟時間賽跑，希望朝野立委共同推動。

共生青年協會理事長潘美表示，不義遺址的定義應該要擴張，除了促轉會審定的部分，應包含政治受難者廣義抵抗國家暴力的場所，只要能彰顯自由民主價值的場所都應包含在內。至於涉及私有產權可能引發的紛爭，可參考文資法第32條的主管機關優先購買機制，及第28條的監督機制。不義遺址定義的擴張，本意應該要扣合促轉條例對威權統治時期的定義，國民黨應拿出面對轉型正義的誠意。（編輯：楊蘭軒）1131119