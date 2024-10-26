國會職權釋憲出爐 綠委籲藍委就此停手

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（中央社記者吳書緯台北26日電）憲法法庭昨天判決國會職權修法部分違憲，民進黨立委黃捷今天表示，國民黨、民眾黨必須跟社會誠摯道歉，也不要再繼續報復人民；談及日前國民黨立委翁曉玲提出憲法訴訟法修正草案，黃捷表示，這是企圖癱瘓憲法法庭的行為，她希望藍委就此停止。

憲法法庭昨天做出113年憲判字第9號判決，國會職權修法「總統國情報告」、「行政首長質詢」、「人事同意權」、「調查權」及「聽證會」、「藐視國會罪」等部分規定違憲，立法程序合憲。

台灣女子棒球運動推廣協會今天上午在台北市新生公園棒球場舉行2024台灣女子棒球聯賽「挑戰體驗賽」活動，邀請民進黨立委黃捷、張雅琳、國民黨台北市議員柳采葳、民進黨台北市議員簡舒培等人出席，一同親身體驗棒球運動，支持台灣女棒。

針對國會職權修法部分違憲，黃捷受訪表示，當時民進黨質疑修法侵害人民權利的部分，全都被判違憲，也就是即日起廢止，雖然國民黨立委翁曉玲、民眾黨立委黃國昌號稱是「藍白兩大法學支柱」，但看起來就像是神棍而已，過去6、7個月以來已經造成社會的紛亂，也造成社會實質紛亂與消耗，藍白應該要誠摯的跟社會道歉，也不要再繼續向人民報復。

目前翁曉玲提出憲法訴訟法修正草案，黃捷指出，這是企圖癱瘓憲法法庭，然後報復社會的行為，她希望藍委就此停止進行對社會的報復，也不要再繼續試圖要用更刁鑽、更走火入魔的手段，來製造社會的對立。

對於國民黨主席朱立倫表示要嚴審大法官人事案，黃捷表示，可以看出藍白釋憲案結果，想要來用抹黑然後造謠大法官來貼上標籤，來設定大法官與政治的關係，憲法法庭是人民最後救濟的手段，也是法律的基本的底線，看得出來朱立倫還是心存報復，想要繼續用這種手段製造社會的困擾。（編輯：楊凱翔）1131026