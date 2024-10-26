國會職權修法遭判部分違憲 立院28日邀周萬來專案報告

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（中央社記者郭建伸台北26日電）國會職權修法遭判部分違憲，立法院司法及法制委員會28日邀請立院秘書長周萬來報告。召委鍾佳濱表示，秘書長非立委不對結果負責，但有責任減少議事瑕疵，專案報告是為解釋未來立法及人事案審查程序。

國會職權修法生效，但民進黨立院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭昨天做出民國113年憲判字第9號判決結果，國會職權修法部分違憲、部分合憲。

立法院司法及法制委員會28日由民進黨立委鍾佳濱輪值召委，預定將邀請立法院秘書長周萬來就「憲判第9號之國會行使職權的困境與未來」進行專案報告並備質詢。

談及排定報告目的，鍾佳濱受訪表示，違憲亂政的法案之所以能通過，是在周萬來提供見解給立法院長韓國瑜下才完成，而憲法法庭指摘立法過程的瑕疵，雖未達到重大違憲程度，也應避免再發生，希望在專案報告時能聽到周萬來的闡述。

鍾佳濱指出，立法院秘書長是憲判遵行者，立法院職權行使法經過憲法法庭解釋後，接下來馬上會遇到修法無效、回到舊法條文，但大法官也判定新法有部分合憲，並適用於人事同意權審查，秘書長也應該讓所有立委知道，在新法的期程下該如何行使職權。

記者詢問，是否擔憂邀請周萬來報告會遭解讀為要究責。鍾佳濱說，立法院是合議制，秘書長非立委，並不對結果負責，但不論哪個政黨是立法院多數席次，秘書長都有責任避免與減少議事瑕疵。（編輯：林克倫）1131026