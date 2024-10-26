國會職權修法多數違憲 周萬來：未來若要修法將配合

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（中央社記者郭建伸台北26日電）國會職權修法遭判部分違憲，立法院司法及法制委員會28日邀請立院秘書長周萬來報告。周萬來表示，基於行政幕僚立場，在113年憲判字第9號判決後，各黨團及委員如認為未來仍有採取修法之必要，會配合處理相關行政支援工作。

憲法法庭昨天下午做出民國113年憲判字第9號判決結果，國會職權修法部分違憲、部分合憲。立法院司法及法制委員會28日將邀請立法院秘書長周萬來，就「憲判第9號之國會行使職權的困境與未來」進行專案報告並備質詢。

周萬來在報告書說明，有關立法程序部分，憲法法庭判決指出，立法程序雖存有瑕疵，惟尚未悖離憲法公開透明與討論原則，上開法律尚不因立法程序瑕疵而牴觸憲法。立院有關議事表決方式的決定與實際運作，憲法法庭判決結果予以肯認係屬立院國會議事自律範疇。

關於聽取總統國情報告部分，周萬來表示，憲法法庭判決認為，憲法增修條文第4條第3項規定，僅賦予立院得被動聽取總統國情報告之權，總統並無赴立院為國情報告之憲法義務。其餘有關國情報告常態化、指定國情報告內容或要求總統答復部分，均牴觸憲法權力分立原則，失其效力，對此判決予以尊重。

關於質詢部分，周萬來說，立法院職權行使法第25條，除第1項後段增列不得反質詢與第2項及第4項部分內容未牴觸憲法外，憲法法庭判決其餘各項皆違憲失其效力，判決結果與修正前之原條文幾無二致。

關於人事同意權部分，周萬來指出，憲法法庭基本上肯認人事同意權審查程序屬國會自律範疇，原則上合憲；另被提名人於書面答復相關問題及列席說明與答詢前，不負任何具結義務，且不得裁處罰鍰，立院在相關審查程序後僅得為同意與否之決定。

他表示，未來院會或委員會有關同意權審查程序，將以未經宣告違憲的新規定運作。

關於行使調查權部分，周萬來說，憲法法庭判決認為，立院僅得以調查委員會行使調查權，不得設調查專案小組，且調查範圍僅於與立院憲法職權行使之特定議案有重大關聯之事項。

他指出，至於何者為「特定議案有重大關聯之事項」，應屬立法形成權之部分，是否再修法作更明確性規範，尊重立院委員合議決定。

關於舉行聽證會部分，周萬來說，憲法法庭判決指出，政府人員應邀出席立院各種委員會，並為說明或陳述意見，乃政治責任之一環，其備詢與說明義務非屬法律義務與責任；另人民於憲法上並無配合立院行使職權之義務，立院不得以科處罰鍰或刑罰等方式，強制其等出席、提供證言或陳述意見。

他表示，由於欠缺強制力或處罰機制，其執行成效尚待進一步觀察，未來修法方向尊重立院委員合議決定。

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關於刑法第141條之1部分，周萬來說，憲法法庭判決認為，有關藐視國會罪違憲主要理由，在於立法目的尚難謂屬追求憲法上重要公共利益，不符刑罰最後手段性要求，違反憲法比例原則要求，牴觸憲法保障人身自由意旨。由於其他民主先進國家不乏相關立法例，未來是否再進行修法，尊重委員合議決定。

周萬來指出，基於行政幕僚立場，在113年憲判字第9號判決後，各黨團及委員如認為未來仍有採取修法的必要，尊重委員提案及審議結果，也會配合處理相關行政支援工作。（編輯：林克倫）1131026