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國會職權修法釋憲案9大法官提不同意見書 許志雄：程序有誤應屬違憲

2024/10/25 20:59（10/26 11:18 更新）
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針對國會職權相關修法，包括總統賴清德、行政院、監察院、民進黨立法院黨團等認為有違憲之虞，均聲請釋憲。憲法法庭25日下午宣示判決，大法官張瓊文（左起）、蔡烱燉、許宗力、許志雄、黃瑞明等人出席。中央社記者徐肇昌攝　113年10月25日
針對國會職權相關修法，包括總統賴清德、行政院、監察院、民進黨立法院黨團等認為有違憲之虞，均聲請釋憲。憲法法庭25日下午宣示判決，大法官張瓊文（左起）、蔡烱燉、許宗力、許志雄、黃瑞明等人出席。中央社記者徐肇昌攝　113年10月25日
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（中央社記者劉世怡台北25日電）國會職權修法部分合憲、部分違憲，共有9名大法官提出不同意見書。大法官許志雄表示，此案立法程序中，公開透明與討論原則嚴重受到侵害，造成立法民主正當性崩塌，應屬違憲。

憲法法庭今天做出113年憲判字第9號判決，認定國會職權修法程序難謂無瑕疵，但不因此違憲；立法院邀請總統國情報告無拘束力，即問即答違憲；聽證會缺席、拒給資料處罰鍰違憲；行政首長以問題或疑問句等形式，答復立委的質詢，即便言語表達方式有禮儀上的爭議，性質上仍屬立委質詢的答復，不構成反質詢，尚不牴觸憲法。

另外，藐視國會罪立法目的難謂合憲正當，且對於政治責任的追究，刑罰本非適當且尚有其他侵害較小之手段，不符刑罰最後手段性之要求，違反比例原則，宣告違憲；立法院職權行使法規定委員會設立調查專案小組違憲。

大法官黃昭元在不同意見書中指出，關於立法程序部分，應宣告違憲，以表決方式的技術性手段選擇，壓制少數黨團，就政治效應而言，本判決勢必繼續放任甚至鼓勵既有的政黨對立。

黃昭元指出，憲法法庭有必要走入政治叢林，並以憲法規範正面導引或輕推（nudge）立法院議事程序，往正面的政黨競爭方向發展，而非繼續沉溺於負面的惡性對抗。畢竟國家的進展需要靠正面的政策競爭，而非負面的阻撓、拒絕或無限制的杯葛。

此外，大法官許志雄表示，此案立法程序中，公開透明與討論原則嚴重受到侵害，造成立法民主正當性的崩塌，應屬違憲。

許志雄說，憲法第67條第2項規定「各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢。」既稱邀請，當無拘束力，何來應邀說明的義務，因此上述憲法規定，不足以作為聽證會的根據，在職權行使法第9章之1應整章違憲。

大法官尤伯祥指出，憲法第67條第2項是規定立法院的委員會對政府人員及社會上有關係人員的諮詢，而非作為立法院調查權行使方法的聽證。

尤伯祥表示，職權行使法第9章之1所規定的聽證會，是假憲法第67條第2項之名義，突破釋字第585號解釋的限制，立法目的及所用手段均牴觸憲法，整章均違憲。（編輯：戴光育）1131025

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