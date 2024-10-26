民進黨團籲在野停止詆毀大法官 行使人事同意權

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（中央社記者郭建伸台北26日電）國會職權修法遭判部分違憲。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，在野黨應停止詆毀大法官，依據釋憲結果行使人事同意權，即刻停止胡亂成立的調閱委員會、停止審查憲法訴訟法草案，並儘速研擬國會改革法案。

對於在野黨批評賴總統願到立院國情報告是矯情，吳思瑤說，憲政機關行使憲政義務怎麼會是矯情，況且藍白也早已提案，「請客人來的是你們，現在翻桌的也是藍白，到底是誰輸不起？」

國會職權修法生效，但民進黨立院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭昨天做出民國113年憲判字第9號判決結果，國會職權修法中「總統國情報告」、「行政首長質詢」、「人事同意權」、「調查權」及「聽證會」、「藐視國會罪」等部分規定違憲。

吳思瑤上午接受媒體聯訪時表示，立法院上個會期7月16日會期最後一天，已經表決通過國民黨團、民眾黨團邀請賴總統國情報告的議案，目前的程序是在立法院長韓國瑜主持的朝野協商，甚至8月時朝野協商也一度將國情報告列入討論議案，不過當時民進黨團認為，應等釋憲結果確認。

吳思瑤表示，大法官認為總統本來就能赴立法院國情報告，但要合乎憲法，也就是沒有即問即答，不是讓立委遂行作秀、羞辱總統拉抬自己。釋憲案出爐後，總統府也表達賴總統願意進行國情報告，後續應針對時程、進行方式、發言立委等再次協商。

談及釋憲結果，吳思瑤也說，民進黨團有5個主張，第一是在野黨立委應停止詆毀大法官，請在野黨立委有憲政高度、拿出基本民主素養，國民黨立委翁曉玲的丈夫陳春生曾是馬政府時期大法官，難道會接受別人評斷她丈夫釋憲都聽從總統命令嗎。

吳思瑤表示，第二，應依據釋憲結果即刻行使國家通訊傳播委員會、考試委員、大法官的人事同意權；第三，在野黨應立即停止上會期胡亂成立的調閱小組、調閱委員會，因為這都侵害司法權；第四，應立即停止審查翁曉玲所提的憲法訴訟法修正案，因為這不僅違憲，也是意圖癱瘓憲法法庭。

吳思瑤表示，第五，大法官給立法院指引，民眾也給立法院補考機會，立法院應啟動立法院職權行使法相關修法，民進黨團會快速研議國會改革法案。（編輯：黃瑞弘）1131026