國民黨團：憲法法庭違憲 閹割台灣民意

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（中央社記者劉冠廷台北26日電）憲法法庭昨天判決國會職權修法部分違憲，國民黨團首席副書記長王鴻薇今天批評讓台灣民主大倒退、弱化立法院、閹割台灣民意，但國民黨不會妥協，仍會強力監督；立委翁曉玲則說，依照大法官邏輯，憲法沒有規定立法院必須遵守司法院所做的憲法判決。

國會職權修法生效，但民進黨立院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭25日做出民國113年憲判字第9號判決結果，國會職權修法「總統國情報告」、「行政首長質詢」、「人事同意權」、「調查權」及「聽證會」、「藐視國會罪」等部分規定違憲。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，王鴻薇會中表示，憲法法庭15位大法官中，有7人10月底將屆滿，可是卻做出傷害、踐踏台灣民主法治的釋憲案。很多行政單位在屆退時，不能夠決定重大政策，憑什麼這7位即將要離退的大法官，可以做出這樣的重大釋憲案，這是一個違法、違憲的釋憲，現在的憲法法庭就是在違憲。

王鴻薇強調，雖然執政黨企圖透過憲法法庭釋憲弱化台灣民主，閹割立法院，但國民黨團絕不妥協與退縮，會繼續秉持人民交付的任務，強力的監督；至於總統賴清德表示願意在朝野黨團具共識前提下，赴立院進行國情報告，王鴻薇則說，這非常矯情，立法院應該伸張民主法治精神，而不是政治人物的秀場。

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翁曉玲表示，依照大法官的邏輯，憲法並沒有賦予大法官有權力要求立法院，遵守憲法裁判的義務；如果大法官做出違憲、違法的判決，立法院本於機關忠誠的義務，會在合乎憲法的意旨下，再制定最符合民意，強化立法院職權行使的相關法律，也不需要遵守這樣違憲的憲法判決。

與會的東吳大學法學院教授董保城指出，這次判決貫徹執政黨嘴巴說不要，身體卻很誠實的口是心非，為了政治利益，忘卻當年的改革理想，換了位子就換了腦袋，對於國家民主政治、責任政治的完整建構，罄竹難書、貽患無窮。（編輯：黃瑞弘、楊凱翔）1131026